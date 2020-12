La Côte-Nord devient une zone orange

(Mise à jour 17h54) Dès le jeudi 17 décembre, la Côte-Nord sera considérée comme une zone orange par la Santé publique nationale.

C’est ce qu’a confirmé le premier ministre du Québec François Legault à17 h ce mardi 15 décembre. Son point de presse était dédié à la mise à jour des contraintes sanitaires pour la période des Fêtes. Le changement de zone sera effectif jusqu’au 11 janvier minimalement.

Ce changement implique que les rassemblements des Fêtes devront se faire à six personnes maximum au lieu de 10. Les déplacements entre les villes et les régions sont non recommandés. Les activités organisées peuvent se tenir avec un maximum de 25 personnes.

Grande pause du Québec

Pas question d’aller profiter des soldes d’après Noël avec des foules dans les magasins. Le gouvernement veut prévenir les éventuelles infections qui découleraient de cette activité commerciale.

C’est pourquoi Québec obligera les commerces et services non essentiels du Québec à prendre une pause du 25 au 11 janvier.

Pour les magasins à grande surface, ils devront limiter leurs ventes aux produits essentiels dont la liste sera précisée par le gouvernement dès demain.

Les soins personnels comme la coiffure et l’esthétique, ainsi que les spas, devront prendre une pause du 25 au 11 janvier.

Plus de détails seront publiés par le ministère de la Santé et des Services sociaux quant aux services et commerces qui pourront continuer leurs activités malgré le confinement. On sait déjà que l’alimentation, la pharmacie et les soins de santé (dentiste, optométriste, chiropraticien, etc.) ne fermeront pas.