Un projet de golf virtuel s’amorce à Forestville

Le 13 décembre, un nouveau conseil d’administration a été établi pour la coopérative Coop golf virtuel Forestville, à la salle Ginette B.-Sirois du Complexe Guy-Ouellet. Celle-ci a pour objectif de mettre en place un simulateur de golf et ainsi, consolider l’offre de loisirs de la municipalité.

Quatre golfeurs aguerris Jude Brousseau, Alexandre Rioux, Patrick Lafontaine et Denis Asselin sont à l’origine du projet, qui a déjà reçu l’aval de la MRC de La Haute-Côte-Nord via la Politique de soutien aux projets structurants à la séance de novembre.

Un montant de 26 550 $ a été accordé à la coopérative, qui doit débourser une mise de fonds de 20 %, soit environ 6 600 $.

« 40 membres fondateurs ont été recrutés et ils devaient fournir un montant de 300$, ce qui servira à la mise de fonds, entre autres », explique le président Denis Asselin. Notons que le prix de base d’un simulateur Golf In, comme celui qui sera acquis par la Coop Golf virtuel Forestville, se chiffre à plus de 35 000 $.

Au moment de passer sous presse, les instigateurs ne pouvaient préciser l’endroit où sera installé la technologie puisque « les ententes ne sont pas encore signées », indique M. Asselin. Toutefois, le projet reçoit l’appui d’autres partenaires, dont Desjardins, qui seront divulgués prochainement.

Conseil d’administration

L’assemblée générale d’organisation qui a eu lieu dimanche dernier a permis d’élire Denis Asselin à titre de président, René Tremblay comme vice-président, et Judes Brousseau à la fonction de trésorier. Quant à Patrick Lafontaine et Alexandre Rioux, ils ont été élus respectivement comme secrétaire et administrateur.