Le député Ouellet dit non à un éventuel reconfinement de la Côte-Nord

À la veille de l’annonce d’un possible reconfinement du Québec, la Côte-Nord, qui continue de bien s’en tirer pendant la pandémie, espère évidemment en être exclue.

Un texte publié par La Presse mardi a sonné l’alarme un peu partout en province. Les écoles, les bureaux, l’industrie de la construction et le secteur manufacturier seraient fermés. Seuls les commerces essentiels, comme les épiceries et pharmacies, resteraient ouverts. On parle même d’un couvre-feu à imposer.

Sur la Côte-Nord, ça ne passe pas. Avec 15 cas actifs et aucune nouvelle personne infectée par la COVID-19 depuis deux jours, selon le bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux, « il n’y en a pas de propagation », affirme le député de René-Lévesque, Martin Ouellet. Il souhaite que la réalité de la région soit prise en compte.

Depuis le début de la matinée, le compte Messenger du député « explose » de messages de gens inquiets pour la suite des choses.

Est-ce que le gouvernement Legault optera pour du mur à mur afin de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité pour mieux gérer les nouvelles contraintes? Martin Ouellet se pose la question, mais espère de tout cœur que ce ne sera pas le cas. Il n’y a aucune raison, martèle-t-il, que la Côte-Nord soit traitée de la même façon que le reste du Québec.