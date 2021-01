Trois nouveaux cas de COVID-19 sur la Côte-Nord

Dans son bilan du vendredi 15 janvier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord enregistre trois nouveaux cas sur le territoire.

Le CISSS de la Côte-Nord rapporte un cas dans la MRC de la Haute-Côte-Nord, la MRC de Sept-Rivières et la MRC de Caniapiscau.

Cinq nouvelles guérisons sont également ajoutées au bilan pour un total de 312 cas guéris depuis le début de la pandémie.

Situation sur la Côte-Nord

NOTE : Confinement du Québec et instauration d’un couvre-feu entre 20 h et 5 h pour la période du 9 janvier au 8 février 2021 : Restez à la maison et consultez la page Confinement du Québec pour connaître les détails. Vous pouvez aussi consulter toute l’information sur la COVID‑19.

*En date du 15 janvier 2021 – 11 h

Nombre de cas confirmés : 328 (+3)

Répartition par MRC :

Basse-Côte-Nord : 6

Caniapiscau : 7 (+1)

Haute-Côte-Nord : 25 (+1)

Manicouagan : 100

Minganie : 17

Sept-Rivières : 173 (+1)

Cas guéris : 312 (+5)

Décès : 3

Cas actifs : 13 (-2)

Cas actifs provenant d’une autre région : Moins de 5