Le marché résidentiel des Escoumins à l’étude

La municipalité des Escoumins a mandaté la firme Malette pour la réalisation d’une étude sur l’état de situation quantitative et qualitative de son marché de l’habitation résidentiel, dans l’optique d’identifier les opportunités de développement résidentiel pour une somme maximale de 5 875 $.

« On veut développer, mais on manque de logement pour les familles et les travailleurs. On veut approcher des investisseurs, des promoteurs, qui pourraient venir faire du développement résidentiel ici, soit des blocs appartement ou des condos, pour être capable de loger les gens », a d’abord mentionné le maire André Desrosiers, lors de la séance extraordinaire du 18 janvier.

« La municipalité a décidé d’aller de l’avant avec cette étude-là pour faciliter la venue d’entrepreneurs parce que s’ils veulent avoir du financement au niveau des institutions financières, ils auront la preuve qu’il y a un marché pour ça ici et que le besoin est là », a-t-il poursuivi.