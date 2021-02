Report du Trophée Roses des Andes : les Roses Tout Feu Tout Flamme gardent le cap

La 7e édition du Trophée Roses des Andes a finalement été annulée « compte tenu du caractère itinérant du rallye et des circonstances et mesures sanitaires en Argentine », a mentionné l’organisation sur ses réseaux sociaux.

Deux Forestvilloises, Marilyn Hovington et Catherine Simard, devaient y participer du 27 avril au 8 mai.

Formant l’équipe Les Roses Tout Feu Tout Flamme, les passionnées d’aventure poursuivent tout de même leurs efforts et ne baissent pas les bras.

« On garde quand même le focus. On est encore sur notre ligne de départ et on continue quand même de travailler sur notre projet », a laissé tomber Marilyn Hovington en annonçant la nouvelle sur Facebook.

Aucune date n’a été fixée pour le moment, mais l’organisation travaille actuellement à proposer un nouveau départ sur le sol argentin dès que la situation sera plus clémente.

L’équipe hautnord-côtière a d’ailleurs reçu tout récemment l’appui de la députée de Manicouagan, Marilène Gill, via un document officiel.