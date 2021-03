Campagne de séduction pour les prochaines élections

Afin de mousser l’intérêt des citoyens pour la politique municipale en vue des élections générales municipales du 7 novembre 2021, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) y va de divers slogans accrocheurs et de plusieurs séances d’information virtuelles.

Le panel virtuel animé par l’ex-députée Marie Grégoire intitulé #JeMePrésente: les jeunes femmes et l’engagement en politique municipale, a pour objectif d’attirer la gent féminine qui demeure en minorité à tous les niveaux de la politique.

Pour attirer les générations montantes, le MAMH s’est inspiré des habitudes adoptées par les jeunes pour communiquer et s’informer, en l’occurrence les plateformes numériques avec le slogan Je m’exprime sur les réseaux sociaux au conseil je me présente.

Bien comprendre

Alors que les québécois et québécoises seront invités à élire une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de leur ville ou municipalité, le MAMH estime « qu’il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activement à la vie démocratique de votre milieu. »

C’est pourquoi des séances d’information abordant l’organisation municipale et le rôle des personnes élues sont offertes pour les citoyens intéressés à occuper l’un des postes d’élu ou encore inviter quelqu’un à le faire.

La prochaine séance virtuelle gratuite d’une durée de 90 minutes aura lieu ce samedi 13 mars de 13 h 30 à 15 h. Une autre est prévue le mardi 16 mars de 12 h à 13 h 30.

Pour s’y inscrire ou obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur la page du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ou encore inscrivez-vous sur le lien: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx afin de recevoir le lien Zoom pour vous joindre à l’activité.