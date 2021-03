Selon les informations tirées de La Presse et du Journal de Québec/Journal de Montréal, la Côte-Nord passerait en zone jaune à la fin du mois, n’aurait plus de couvre-feu et ce serait le retour à temps plein, en classe, pour les élèves de troisième, quatrième et cinquième années du secondaire.

Ces informations seraient annoncées lors de la conférence de presse du premier ministre François Legault sur le coup de 17h le mardi 16 mars.