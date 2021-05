Vaccination : les jeunes de 18 ans et plus peuvent prendre leur rendez-vous

Les jeunes de 18 ans et plus peuvent maintenant prendre leur rendez-vous.

C’est maintenant au tour des jeunes de 18 ans et plus de pouvoir prendre rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19, et ce partout au Québec.

La prise de rendez vous a été devancée puisqu’elle devait commencé le 14 mai à 8 h. Tous les adultes peuvent donc maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner sur la plateforme Clic Santé

La vaccination s’étendra également aux adolescents de 12 à 17 ans. Ils pourront recevoir une première dose du vaccin conçu par Pfizer dans leur école. Le ministère de la Santé et de Services sociaux n’a pas toutefois pas confirmé comment il procédera pour les vacciner dans leur établissement scolaire.