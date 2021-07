L’Association de soccer des Escoumins organise la cinquième édition de son tournoi annuel le 24 juillet et celui-ci sera aux couleurs de Couche-Tard puisque l’organisation a été sélectionnée pour réaliser le Premier challenge Festival de soccer Couche-Tard et Soccer Canada.



Cet ajout à l’événement permettra d’ajouter des surprises pour les joueurs participants. Les inscriptions se sont terminées le 18 juillet et il était possible de s’inscrire dans plusieurs catégories, soit U7-U8, U9-U10 et U11-U12-U13 au coût de 5 $ par joueur.

Le 175e anniversaire de la Municipalité des Escoumins sera également souligné puisque l’accès au mini-golf et au terrain de pétanque sera offert.

Une cantine sera sur place pour nourrir les participants et leurs proches.

Habituellement, le tournoi de soccer des Titans accueille une dizaine d’équipes pour un total d’une centaine de participants.

Rappelons que l’an dernier, les règles sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 ne permettaient pas l’organisation de tournoi.