Baie-Comeau : D’aventure et de culture, à voir et à revoir!

« Si tu savais comme on s’ennuie à la Manic, tu m’écrirais bien plus souvent, à la Manicouagan ». C’est par ces paroles de la magnifique chanson composée dans les années 60 qu’a été lancé, vendredi, soir de première, l’an 2 du spectacle Baie-Comeau : D’aventure et de culture. Un spectacle à voir et à revoir sans l’ombre d’un doute!



Après une pause bien involontaire en 2020 en raison de la pandémie, la troupe Chaud Bizzz est de retour avec une production toujours aussi enlevante sur le plan musical et historique, mais revisitée par rapport à l’an 1. Un effet de dynamisme et de légèreté en ressort, pourrait-on dire.

Maxime Landry, à qui est revenu l’honneur d’interpréter les premières paroles du grand succès de Georges Dor à partir du parterre du Centre des arts de Baie-Comeau, et Rafaëlle Roy sont les nouveaux venus sur scène. En compagnie de Jolyane Lemay et Matthieu Lévesque, qui avaient eu leur mot à dire dans le succès de l’an 1, ils ont offert des prestations éclatantes, solidement entourés par d’excellents musiciens.

Les quatre interprètes ont ravi leur auditoire avec des chansons marquantes des années 30 à aujourd’hui. Des chansons qui ont, d’une certaine façon, accompagné la naissance de cette petite ville industrielle en 1937 et son évolution au fil des ans.

Avec un répertoire largement francophone, le quatuor a enchaîné pièce après pièce dans un feu roulant qui a tenu les gens en haleine pendant environ une heure trente, dans le cadre d’un spectacle présenté sans entracte, mesure sanitaire oblige. Le temps a passé site vite que plusieurs spectateurs se sont surpris de l’arrivée de la dernière chanson de la soirée.

D’ailleurs, comme l’a reconnu le directeur général de la troupe Chaud Bizzz et producteur du spectacle, Simon Philibert, en entrevue avec Le Manic avant le lever du rideau, il n’est pas dit que la formule sans entracte ne sera pas conservée dans le futur, tant elle amène un rythme différent et soutenu. « On aime la formule. »

Les acteurs de l’histoire

Baie-Comeau : D’aventure et de culture, c’est quand même plus que des blocs musicaux permettant de traverser plus de huit décennies à saveur baie-comoise.

À partir de la projection de photos et de vidéos d’archives, mais aussi de témoignages, les spectateurs plongent dans l’histoire de la ville de Baie-Comeau, et par ricochet de la Côte-Nord. Jean-Noël Laprise et son épouse racontent d’ailleurs quelques pans de leur vie sur le chantier de Manic-5 et du quotidien des ouvriers. Des découvertes savoureuses!

Le comédien natif de Baie-Comeau, Bernard Fortin, continue d’assurer avec brio la narration, mais ses textes ont été allégés et, grâce à quelques clins d’œil, il relate un peu de son vécu en sol baie-comois pendant son enfance. Comme l’indiquera Simon Philibert, le style est moins documentaire.

Signée par Joël Legendre, la mise en scène de la mouture 2021 du spectacle apporte d’autres nouveautés, même si à la base, l’histoire de Baie-Comeau, on ne la réécrit pas. Ainsi, au-delà de 60 % du contenu musical est différent. Il y a aussi les témoignages de quelques aînés du Château Baie-Comeau sur leur attachement à leur ville d’adoption, mais aussi des commentaires touchants émis par des étudiants.

Tout comme en 2019, des jeunes de la chorale Le Vent Tout en Musique, des danseuses de l’Académie de danse de Baie-Comeau et l’artiste innue Daisy Nanipou apportent leur contribution au spectacle.

Jusqu’au 14 août

Au total, ce sont 10 représentations de la production Baie-Comeau : D’aventure et de culture qui auront été présentées jusqu’au 14 août. Avis aux intéressés : la prochaine est le 4 août.

Simon Philibert voit le spectacle comme une façon de passer une belle soirée, mais aussi pour « bien lancer son passage sur la Côte-Nord », en référence aux nombreux touristes.

Selon le producteur, les citoyens de la région en ressortent avec un grand sentiment de fierté. « Après un show de même, on est fier de venir de Baie-Comeau », conclut-il.

Galerie photo