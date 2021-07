Mme Chose à la Biblio-plage: un plaisir partagé

À la Biblio-plage, il y en a pour tous les goûts. Des romans pour papa et maman, et des histoires pour les plus petits racontées par Mme Chose à tous les jeudis en avant-midi. Photo : Courtoisie

Depuis le 26 juin, Dany Chartrand alias Mme Chose est de retour à Tadoussac, au bonheur des petits et grands qui la connaissent déjà, ou ceux en devenir qui ne manqueront pas de visiter sa biblio-plage les mardis et samedis ainsi que le jeudi en matinée pour les tout-petits.



Ce n’est pas d’hier que Mme Chose en raconte « des belles, des vertes et des pas mûres », avec comme trame de fond, l’une des plus belles baies du monde.

Son projet a débuté timidement à l’été 2014 et devant l’engouement des touristes et villageois, la passionnée de littérature s’est rapidement révélée un attrait indéniable pour Tadoussac, porte d’entrée du tourisme nord-côtier.

Ce qui lui a permis de compter sur l’appui financier de fidèles partenaires dont le Bistro Chez Mathilde, l’Hôtel Tadoussac et Canopée Lit entre autres, qui saluent l’originalité imaginative de celle qui a initié les panneaux poétiques, des extraits de littérature parsemant un sentier boisé du cœur villageois.

Réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de La Haute-Côte-Nord dans le cadre de son entente de développement culturel, l’initiative de Mme Chose est concrétisée grâce à la Municipalité de Tadoussac, Valérie Fortin (calligraphie), Noémie Pomerleau-Cloutier de Mots et marées, le groupe littéraire L’Ardoise et Fred Le Maire pour l’installation.

Distinction

Mme Chose a contribué à l’obtention du prestigieux Prix demain le Québec remis à l’école St-Joseph de Baie-Trinité en 2017 par la Fondation David Suzuki pour Ma petite école de mer.

« C’est un projet de création littéraire entre Mme Chose et les 17 élèves qui a mené à la publication du livre Les alliés de la mer et plusieurs projets à caractère écologique, je suis très très fière », mentionne-t-elle sur sa page Facebook.

Décidément, Mme Chose n’a pas fini d’étonner!