Le CISSS de la Côte-Nord propose des bourses de 30 000 $

En s’inscrivant aux programmes de bourses du CISSS de la Côte-Nord, les étudiants en santé et services sociaux courent la chance d’obtenir une bourse d’un total de 30 000 $ répartie sur deux ans. Photo iStock

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord invite les étudiants en santé et services sociaux qui veulent travailler en région éloignée à s’inscrire à son programme de bourses.

Les étudiants qui désirent travailler dans la région et qui s’inscrivent au programme de bourses courent la chance d’obtenir une bourse de 30 000 $, répartie sur les deux dernières années de formation, soit 15 000 $ par année.

En retour, après leurs études, les étudiants doivent s’engager à travailler pour le CISSS de la Côte-Nord à temps complet durant au moins trois ans.

Les candidatures seront analysées et priorisées, notamment, selon les besoins de main-d’œuvre régionaux. Les professions d’audiologiste, d’ergothérapeute, d’orthophoniste, de physiothérapeute, de psychologue et de travailleur social sont visées par le programme de bourses.

Des professions techniques peuvent s’ajouter, mais elles doivent être identifiées comme étant en grande difficulté de recrutement et la formation initiale pour les pratiquer ne doit pas être donnée sur la Côte-Nord.

Au total, 30 bourses seront remises à l’échelle du Québec dans le cadre du programme cette année. L’année dernière, le CISSS de la Côte-Nord a octroyé 10 bourses. Le tout s’est fait en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Un programme de bourses pour les étudiantes au baccalauréat en pratique sage-femme et au certificat personnalisé en pratique sage-femme au Québec est aussi offert. Pour l’année 2021-2022, six bourses de 30 000 $ seront remises. Le but est de soutenir le déploiement de l’offre de services de sages-femmes.

Si vous voulez plus d’informations sur les programmes de bourses ou vous y inscrire, vous pouvez aller sur le site Internet https://avenirensante.gouv.qc.ca/bourses-d-etudes ou appeler Marjorie Forest au (418) 589-2038, poste 342917.