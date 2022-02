Évaluation foncière : les visites intérieures des propriétés reprennent

À compter du 14 février, les inspecteurs du Service de l’évaluation foncière recommenceront à visiter l’intérieur des propriétés de la MRC de La Haute-Côte-Nord. Ces visites découlent d’une obligation gouvernementale et sont requises dans le but de pouvoir compléter l’inventaire immobilier des municipalités.

« Les inspecteurs effectueront leurs visites suite à l’émission d’un permis de construction, d’une vente ou encore, lorsque la propriété n’a pas fait l’objet d’une visite complète depuis plus de 8 ans. Si vous êtes absent lors de la visite, l’inspecteur laissera un accroche-porte afin que vous puissiez prendre rendez-vous », affirme la responsable des communications à la MRC, Marylise Bouchard, par voie de communiqué.

Afin de protéger leur santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique des citoyens, la MRC rassure la population que les inspecteurs respecteront les mesures de prévention des autorités publiques, de même que le protocole suggéré par la Fédération québécoise des municipalités et l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec.

Pour toute question, il est possible de communiquer avec le Service de l’évaluation foncière au 418 233-2102 ou de consulter le site Web www.mrchcn.qc.ca.