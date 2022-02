Le nouveau Centre de la petite enfance installé à Longue-Rive sera situé dans l’ancien édifice de la caisse Desjardins, donc à proximité de l’école et du développement domiciliaire.

Un nouveau CPE et 13 places subventionnées pour Longue-Rive

Alors que les besoins étaient de plus en plus grands pour des places en service de garde à Longue-Rive, le ministère de la Famille a confirmé le 6 février l’octroi de 13 places au Centre de la petite enfance (CPE) La Giroflée pour le développement d’une nouvelle installation sur le territoire de la municipalité.



Une nouvelle qui réjouit à la fois les parents et le maire de la localité, Donald Perron.

« Il faut savoir qu’au départ, c’était une demande citoyenne. Nous avons contacté le CPE La Giroflée pour lui faire part des besoins que nous avions ici, mais il était déjà au fait de la situation. Nous allions donc déjà dans le même sens », raconte M. Perron.

Selon lui, un centre de la petite enfance est un besoin essentiel pour chaque municipalité.

« Si nous voulons attirer de jeunes familles, il faut leur offrir les services nécessaires pour qu’ils demeurent chez nous. Pour travailler, ils doivent faire garder leur enfant », affirme-t-il, précisant qu’un seul service de garde en milieu familial compose l’offre de Longue-Rive actuellement.

La nouvelle installation sera aménagée dans l’ancien bâtiment de la Caisse Desjardins, fermée depuis quelques années.

Cette bâtisse a déjà joué le rôle d’une école il y a un peu plus longtemps, « elle est donc déjà adaptée à recevoir un CPE avec des ajustements selon les critères du ministère », dévoile le maire.

De plus, elle est bien située, soit près de l’école et du nouveau développement domiciliaire offrant 40 terrains à vendre pour de nouvelles constructions résidentielles.

Ce nouveau développement fait d’ailleurs l’objet d’une campagne de séduction par le biais d’une vidéo de promotion qui circule sur les réseaux sociaux.

Étapes

Dans un premier temps, des plans et devis seront créés par les architectes. Par la suite, il sera possible d’ouvrir le CPE de façon temporaire, soit pendant la construction des nouveaux aménagements.

« Il y a déjà eu une visite et ça semble convenir. On s’attend donc à pouvoir démarrer le service temporaire assez rapidement », confie M. Perron, sans donner de délais précis.

La construction complète du CPE devrait être finalisée pour le printemps 2023, « si tout se déroule comme prévu », selon l’élu longue-rivois.

Le service sera accessible pour les enfants âgés de 8 à 60 mois et cinq places sont disponibles pour les poupons (8 mois et moins).

Les parents qui sont intéressés à inscrire leur enfant peuvent le faire dès maintenant via le site Web La Place 0-5 ou en contactant le CPE La Giroflée.

Collaboration

Le maire Donald Perron s’étonne de la rapidité à laquelle le projet s’est concrétisé et félicite le travail de collaboration entre l’équipe municipale et la direction du CPE La Giroflée.

« Ça fait moins d’un an que nous avons débuté les discussions pour mettre en place ce projet, dit-il. Le bon timing avec l’appel de projets du ministère y est pour quelque chose, mais la collaboration avec Marie-Christine Joubert (directrice générale du CPE La Giroflée) a été vraiment impeccable. Le CPE La Giroflée est une belle équipe qui travaille de main de maître. »

Le premier magistrat se dit heureux du nombre de places qui a été accordé à l’installation longue-rivoise par le gouvernement du Québec.

« C’est satisfaisant pour le moment. On espère que ça répondra à la demande qui était grandissante », conclut-il.

Rappelons que le ministre de la Famille Mathieu Lacombe a fait l’annonce de la création de près de 14 000 nouvelles places subventionnées en services de garde à travers le Québec.

Sur la Côte-Nord, deux projets ont reçu l’aval du gouvernement, soit ceux de Longue-Rive et Port-Cartier pour un total de 73 places.