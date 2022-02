Les dates des Régionaux Côte-Nord sont connues

Les parents de jeunes évoluant au hockey mineur sur la Côte-Nord peuvent encercler les dates qui les concernent pour les régionaux de Hockey Côte-Nord. Le calendrier est connu.

C’est Forestville et non Maliotenam qui accueillera la catégorie novice. Ça se jouera du 25 au 27 mars pour le seul rendez-vous sur l’ouest du territoire.

Par la suite, ce sera à l’Association du hockey mineur de Havre-Saint-Pierre de recevoir la visite hockey pour les formations du simple lettre de la catégorie M11 (atome).

Sept-Îles mettra la boucle des régionaux avec le M13 (pee-wee), M15 (bantam) et M18 (midget) simple dans le simple lettre et le M11 et M13 double lettre du 7 au 10 avril.

Bénévoles recherchés

Les organisations des régionaux de Hockey Côte-Nord à Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles sont à la recherche de bénévoles à différents niveaux pour leur événement respectif.

Les personnes intéressées à donner du temps, que ce soit entre autres aux portes, à la sécurité ou aux premiers soins, sont invitées à communiquer via Facebook avec l’association locale de hockey mineur de leur milieu (Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre) pour leur faire part de leur intérêt.