Le président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Jimmy Tremblay. Photo : Archives

Deux journées de grève supplémentaires pour le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Après une première journée de grève le 30 mars, les membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) débrayeront à nouveau pour deux journées consécutives : les 26 et 27 avril.

Rappelons que les travailleurs de l’accréditation Fonctionnaires qui œuvrent dans les ministères et organismes, se sont prononcés pour la mise en place de moyens de pression lourds, pouvant conduire à 10 journées de grève.

La négociation porte sur le renouvellement de la convention collective de quelque 26 000 membres du SFPQ occupant majoritairement des emplois de bureau et de techniciens dans les ministères et organismes québécois. La convention collective de l’accréditation Fonctionnaires est échue depuis le 1er avril 2020.

« Nous, les travailleuses et travailleurs de la fonction publique, servons avec fierté la population québécoise. Nous sommes à l’écoute des besoins des citoyens. Depuis plusieurs années, les analyses indépendantes de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) démontrent qu’un écart négatif important existe entre nos conditions de travail et celles des personnes occupant des emplois équivalents au Québec », lance le président régional du SFPQ de la région 7 (Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau-Charlevoix-Haute-Côte-Nord), Jimmy Tremblay, par voie de communiqué.

Selon ce dernier, la fonction publique a ainsi de plus en plus de difficulté à recruter et à retenir le personnel compétent dont elle a besoin pour continuer de servir les Québécois.

« Offrir des conditions de travail équitables pour assurer le maintien de services de qualité à la population, est-ce trop demander au gouvernement Legault? », s’interroge M. Tremblay.

Lieux de rassemblement

Sur la Côte-Nord, plusieurs endroits ont été ciblés pour les manifestants. En Haute-Côte-Nord, le débrayage aura lieu au bureau de Service Québec des Escoumins le 26 avril de 9 h à 13 h.

Dans la Manicouagan, les pancartes seront levées au centre commercial Laflèche durant les deux journées de grève.

À Sept-Îles, les membres du SFPQ sont attendus face au bureau du député sur le boulevard Laure les 26 et 27 avril alors qu’à Havre-Saint-Pierre, les grévistes se présenteront au local des Chevaliers de Colomb.