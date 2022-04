Développer de nouvelles places en services de garde grâce à une formation rémunérée

Le Regroupement des CPE de la Côte-Nord et ses partenaires ont bon espoir que la campagne de recrutement et de formation qui s’amorce attirera de nouvelles responsables de services de garde en milieu familial. Photo iStock

Des acteurs de la Côte-Nord se mobilisent dans le cadre d’une vaste campagne originale de recrutement et de formation de responsables de services de garde éducatif (RSG) en milieu familial, placée sur le thème Bâtir les Nord-Côtiers de demain.

Grâce à une formation en ligne de 60 heures sur 3 semaines et rémunérée jusqu’à concurrence de 475 $ par semaine, le Regroupement des centres de la petite enfance de la Côte-Nord (RCPECN) et ses partenaires espèrent attirer au moins 15 futures RSG pour la première cohorte qui débutera le 16 mai. Une deuxième cohorte devrait être lancée à l’automne.

Comme l’a souligné la directrice générale du RCPECN, Odette Lavigne, si tout va comme prévu, ce sont 30 nouveaux milieux de garde éducatifs et un total de 180 places qui pourraient être créés d’ici la fin de 2022. Elle croit qu’une fois la formation complétée, de un à deux mois seraient nécessaires pour l’ouverture des places.

Les cinq bureaux coordonnateurs de la région sont associés au projet, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) et de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat Mak Mani-utenam. Les deux regroupements de gens d’affaires considèrent très important le développement de nouvelles places tant pour permettre le retour au travail des parents après l’arrivée d’un bébé ou pour attirer de nouvelles familles en région.

Jean-Philippe Morin, du bureau coordonnateur Sous le bon toit de Sept-Îles, a bon espoir que la formule d’offre de formation en groupe attirera de futures RSG. « Actuellement, c’est une formation qui se fait de façon individuelle à la maison. (…) Un des grands défis des responsables de services de garde éducatifs à la maison, c’est d’être isolées. Nous, ce qu’on s’est dit, c’est créons cet aspect de communauté-là en leur permettant de partager ensemble pendant leur formation. »

Alors que plusieurs services de garde en milieu familial ont fermé leurs portes depuis le début de la pandémie, le développement de nouveaux services fait partie des solutions pour répondre aux besoins criants sur la Côte-Nord, où il y aurait autour de 500 enfants en attente d’une place.

Les cégeps de Baie-Comeau et de Sept-Îles apportent leur contribution au projet par l’entremise de leur service de la formation continue. Les cours obligatoires qui seront dispensés toucheront notamment la santé, sécurité et alimentation, le développement de l’enfant, le rôle de la responsable d’un service de garde et le programme éducatif.

Budget de 140 000 $

Le projet novateur est doté d’un budget de 140 000 $. En plus du gouvernement du Québec, Cargill, la Compagnie minière IOC, Aluminerie Alouette, Arcelor Mittal et Desjardins y participent financièrement, tout comme les bureaux coordonnateurs, la CCIM et l’Association des intervenants en milieu familial de la Côte-Nord.

