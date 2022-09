Pas de réseau cellulaire pour contacter le 911 après avoir heurté un orignal

Comble de malchance, deux couples ayant happé un orignal sur la route 138 en Minganie n’arrivent pas à contacter les services d’urgence faute de réseau cellulaire.

Plus de peur que de mal pour les deux couples qui circulaient sur la 138 vendredi soir. Vers 19 h 30, tout près de la rivière Manitou, un orignal est sorti soudainement de la forêt dans la noirceur. L’orignal percute le camion de Thérèse Bourdages et de son conjoint et percute ensuite « au rebond » la voiture de Jessica Boudreau et David Roussy.

Après l’impact, les occupants des deux véhicules se sont mutuellement chargés de vérifier de l’état des passagers. Heureusement, personne n’a été blessé malgré le déploiement des coussins gonflables dans la voiture de Mme Bourdages.

Un agent de la faune se trouvait derrière le véhicule de Mme Boudreau. Après avoir lui aussi vérifié l’état des passagers, celui-ci a allumé ses gyrophares, a enfilé son dossard et fait la circulation pour s’assurer de la sécurité de tous.

Pendant ce temps, les gens impliqués dans l’accident tentaient de rejoindre les services d’urgence, mais impossible de le faire faute de réseau cellulaire.

« On s’est sentis abandonnés », déclare David Roussy, visiblement choqué et outré de ne pas être en mesure d’appeler les secours.

Plusieurs passants se sont arrêtés et sont allés au village le plus près pour appeler le 911 dans un village voisin.

Incompréhension, frustration et inquiétude

Les gens impliqués dans l’accident rapportent que l’appel au 911 aurait été reçu seulement à 20 h 30 soit près d’une heure après l’impact. Les secours sont ensuite arrivés de Havre-Saint-Pierre vers les 21 h 30 donc environ deux heures après l’impact.

« Ce sont les policiers et ambulanciers de Havre-Saint-Pierre qui sont venus sur les lieux quand c’est à 1 h 30 de route quand nous sommes à 45 minutes de Sept-Îles », explique Mme Bourdages dans l’incompréhension face à cette situation.

« Je suis vraiment indignée qu’on n’ait pas de réseau cellulaire sur la Côte-Nord », dit Mme Bourdages.

La dame ne comprend pas pourquoi la région n’a pas de barrière le long de la 138 pour prévenir ce genre d’accident et encore moins pourquoi le réseau cellulaire n’est pas disponible dans ce secteur de la 138.

« C’est vraiment le temps que ça se règle ce dossier-là », ajoute-t-elle en insistant sur l’urgence de la situation qui pourrait être fatale pour d’autres personnes n’ayant pas eu la même chance qu’eux dans leur mésaventure.

Malgré les bons samaritains et les gens présents sur place, Jessica Boudreau s’est sentie seule au monde lors de cette soirée en attendant d’avoir des secours. Bien que personne n’était blessé, que la température confortable, l’impossibilité de contacter le 911 était inquiétante.

« On avait hâte qu’il y ait quelque chose qui se passe », dit-elle.

David Roussy ne comprend pas que malgré l’attraction touristique des Chûtes Manitou, il n’y ait pas de borne de communication d’urgence et surtout sur un territoire aussi grand.

Le couple souhaite aussi que la couverture cellulaire s’étende en Minganie pour la sécurité de tous, et ce rapidement.

Les gens impliqués dans cet accident souhaitent remercier tous ceux qui se sont arrêtés pour leur porter secours, ceux qui sont allés frapper aux portes pour téléphoner au 911 et aussi la personne qui est allée aviser et rassurer la mère de M Roussy à Magpie.

2,4 millions pour étendre le réseau cellulaire en Minganie

La députée de Manicouagan Marilène Gill et la mairesse de Rivière-Saint-Jean Josée Brunet se réjouissent que le CRTC ait débloqué un montant de 2,4 millions qui permettra d’étendre le réseau cellulaire sur 175 kilomètres.

Les deux femmes ayant travaillé sur le dossier depuis fort longtemps sont bien heureuses de cette nouvelle étape vers une couverture cellulaire en Minganie.

Le montant octroyé permettra d’étendre le réseau dans les municipalités de Rivière-Saint-Jean, Port-Meunier et Rivière-au-Tonnerre.

« Cette victoire est le résultat d’un travail continu de concertation et de collaboration. J’ai écrit au ministre Champagne et tout récemment, en juin, je suis intervenue auprès du CRTC, toujours en travail commun avec la mairesse de Rivière-Saint-Jean. En août, nous apprenions que nos efforts de sensibilisation avaient porté fruit », a déclaré Marilène Gill.

« Actuellement, en plus de participer à l’isolement des gens de Minganie, l’absence de réseau cellulaire met à risque leur sécurité. En cas de panne ou d’accident de voiture grave, comme celui de Valéry Bélisle ou celui, vendredi dernier, ayant impliqué un couple et un original, impossible d’appeler les secours. En 2022, nous ne pouvons pas accepter cela », a poursuivi la députée de Manicouagan.

Josée Brunet espère de tout cœur que les gens empruntant la route 138 n’auront plus, dans un avenir rapproché, à s’inquiéter qu’une tragédie survienne en raison d’un manque de réseau.

La députée affirme qu’elle suivra de près les développements pour la Minganie.

« Aussi, avec le gouvernement du Québec et les compagnies de téléphonie cellulaire, je continuerai à travailler avec tous les intervenants pour que l’ensemble de la Côte-Nord soit connectée au reste du monde le plus rapidement possible. Le désenclavement et la sécurité de nos gens, c’est non-négociable », a conclu Marilène Gill.