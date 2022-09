Le maire des Escoumins ira représenter le Québec à l’assemblée générale des villages-étapes en France

C’est à Villers-Bocage en Normandie qu’aura lieu les 28, 29 et 30 septembre l’assemblée générale de la fédération française des villages-étapes, semblables aux villages relais du Québec. Pour l’occasion, une délégation de la Fédération des Villages-relais du Québec (FVRQ) composée de 6 personnes, dont le maire de la municipalité des Escoumins, sera sur place.

Une délégation française était venue assister au 11e congrès annuel de la FVRQ qui se tenait à Dégelis dans le Témiscouata au mois de mai cette année. Elle fût accueillie dans le cadre d’un projet de mise en commun de pratiques et d’idées, chapeauté par la Commission permanente de coopération franco-québécoise.

C’est maintenant au tour du Québec de se rendre chez ses cousins. Cette délégation sera composée de la mairesse de Lac-Bouchette et présidente de la FVRQ Ghislaine M.-Hudon, de la directrice générale Sylvie Bellerose, et de trois autres membres du conseil d’administration. Ils iront visiter les huit villages-étapes de la Normandie, répartis sur cinq départements de la région administrative.

« Nous allons même nous rendre au Mont Saint-Michel », rapporte avec enthousiasme André Desrosiers, maire de la municipalité des Escoumins et membre du conseil d’administration de la FVRQ.

Échange culturel

André Desrosiers a été nommé représentant du Saguenay-Lac-St-Jean et de la Côte-Nord au sein de la FVRQ en mai. Il espère piquer la curiosité de ses homologues français lors du congrès en Normandie à propos de notre région.

« J’irai représenter la région là-bas. J’ai demandé au chef d’Essipit Martin Dufour s’il y avait possibilité d’avoir des objets souvenirs de la communauté, pour montrer qu’il y a pour la première fois une communauté autochtone qui fait partie des villages-relais », explique le maire.

« On fait cet échange pour voir leur manière de fonctionner. S’il y a des choses intéressantes, ce sera plus facile de les appliquer ici. C’est ce que la délégation française à Dégelis a fait quand elle est venue au mois de mai », renchérit-il.

Retombées économiques

Le succès des villages-étapes n’est plus à faire. Avec ses 62 communautés, la fédération des villages-étapes vise l’adhésion de 18 agglomérations supplémentaires d’ici 2025.

Les différentes subventions que peuvent obtenir les villages-étapes via le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires du gouvernement français ressemblent à celles disponibles pour les villages-relais du Québec.

Les villages-étapes comme les villages-relais profitent des flux touristiques, qui stimulent leur économie. Les bornes de recharge électrique, des bicibornes et de postes de Wi-Fi public font partie des dernières implantations financées par le ministère des Transports, et favorisent les escales prolongées dans les municipalités de notre région.

L’ensemble des mesures actives qu’implantent les villages-relais bonifient l’attractivité des municipalités comme Forestville, Sacré-Cœur et Les Escoumins qui se trouvent directement sur l’autoroute.

Une initiative qui rapporte

Le maire des Escoumins est persuadé que l’échange avec ses homologues français lui apportera l’inspiration nécessaire pour poursuivre l’embellissement de sa municipalité.

« Mon but est de m’impliquer et de comprendre comment les subventions et les programmes fonctionnent pour aider les villages comme le nôtre», explique-t-il.

Autour de la Haute-Côte-Nord, Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, Rivière-au-Tonnerre en Minganie et Saint-Fulgence dans le Fjord-du-Saguenay font aussi partie de la Fédération des villages-relais du Québec.

Le prochain congrès des villages-relais se tiendra dans la municipalité de Lac-Bouchette au Saguenay-Lac-St-Jean, et permettra aux villages membres de s’inspirer du voyage en Europe de la délégation du FVRQ.

« Je vais revenir avec plein d’idées », déclare André Desrosiers. « Quand je vois des idées intéressantes, ce n’est pas difficile pour moi de les appliquer », ajoute-t-il avec fébrilité.