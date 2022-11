Un concert de Noël par Les gens de mon pays se tiendra aux Bergeronnes

La chorale Les gens de mon pays offrira un concert de Noël le 4 décembre à 15 h à l’église des Bergeronnes en collaboration avec la chorale des Rives de Chicoutimi qui chantera elle aussi sur scène.

« Il y aura entre 20 et 25 choristes de notre chorale. En plus, il y aura entre 40 et 50 choristes de la chorale des Rives de Chicoutimi. Leurs membres chanteront quelques pièces et nous suivrons avec quelques pièces à notre tour », affirme le président du chœur de la Haute-Côte-Nord, Jocelyn Lefebvre.

Le concert se terminera avec le rassemblement des deux chorales qui interpréteront trois chansons ensemble. « Nous interpréterons des pièces de Noël ainsi que d’autres pièces qui se prêtent bien à un concert des fêtes », de faire savoir M. Lefebvre.

Les billets sont en vente auprès des choristes en prévente à 15 $ jusqu’au 27 novembre. Il y en aura également de disponibles à la porte, le soir de la représentation au coût de 20 $.