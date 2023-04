Championnat provincial scolaire de badminton : Marie-Ange Vibert au pied du podium

Deux semaines après le basketball et le volleyball, c’était au tour des badistes d’avoir leur championnat provincial.

La compétition scolaire de fin de saison du RSEQ en badminton se déroulait samedi et dimanche à Sainte-Thérèse. La meilleure performance de la délégation nord-côtière est celle de Marie-Ange Vibert.

La porte-couleur de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles, gagnante de son duel quart de finale âprement disputé, a frappé un mur au tour suivant, s’inclinant devant la favorite et éventuelle médaillée d’or, Mélody Yin (Lac-Saint-Louis).

Marie-Ange Vibert a aussi connu la défaite lors du match pour le bronze contre la représentante des Cantons de l’Est, malgré une belle bataille, terminant ainsi quatrième.

La Côte-Nord s’était qualifiée pour les matchs éliminatoires dans quatre autres épreuves, sans toutefois parvenir à passer les quarts de finale.

Ce fut le cas pour Madeleine Hovington et Laurianne Paquet en double féminin benjamin, pour Emma Turbide en simple féminin cadet, pour Thomas Gilbert et Julien Laurencelle en double masculin cadet et pour Alicia Bélisle et Sandrine Boucher en double féminin juvénile.

La paire formée de Kelly-Ann Deschênes et Jeanne Hovington avait son billet pour les éliminatoires, mais a dû déclarer forfait avant son dernier match préliminaire en raison d’une blessure à la première joueuse.

« L’équipe de coach est fière des athlètes qui ont représenté la Côte-Nord en badminton. Ils ont su faire preuve de détermination et de combativité dans leurs matchs face à des adversaires ayant pour la plupart plus d’expérience qu’eux. La cohésion et l’encouragement de leurs pairs leurs ont donné des ailes », a fait savoir Alex Couture.