La Soirée des lavandes connaît un beau succès

Les bénévoles qui ont contribué à la Soirée des lavandes. En avant : Rosie Tremblay (bénévole), Madeleine Bouchard (administratrice), Lyne Émond (administratrice), Jacqueline Gagnon (administratrice), Céline Casey (travailleuse), Rachel Marmen (bénévole). Au milieu : Suzie Tremblay (bénévole), Valérie Tremblay (travailleuse), Carmen J. Gagnon (bénévole) Sylvie O’Connor (travailleuse), Patrice Tremblay (bénévole.) À l’arrière : Francis Ferland (bénévole) et Brenda Tremblay (administratrice). Absent de la photo : Nicolas Tremblay (bénévolat).

Le Centre des femmes de Forestville tenait son activité d’autofinancement le samedi 6 mai à la salle Ginette.B.-Sirois du complexe Guy-Ouellet.

Près de 60 personnes ont répondu à l’invitation de la coordonnatrice Céline Casey et son équipe.

Par cette initiative qui sera suivie d’autres activités au cours des prochains mois, le Centre des femmes désire aller de l’avant avec son projet de revitalisation des locaux situés au sous-sol de l’établissement.

« Le projet de revitalisation est devenu essentiel pour améliorer les services que nous offrons aux femmes de 14 ans et plus. Nous désirons aussi améliorer les services offerts dont l’accès aux femmes à mobilité réduite, service de halte-garderie, atelier de cuisine adapté. etc », a élaboré madame Casey.

Animée par Sylvie O’Connor, intervenante communautaire, la soirée a été agrémentée de la musique des Vilaines ainsi que du tirage de la toile offerte par Sweet Artiste de Vibration, Brenda Tremblay.

Une façon pour l’artiste de redonner au suivant, elle qui a bénéficié des services du Centre des femmes à une période sombre de sa vie.

La gagnante de l’œuvre est Francine O’Connor alors que Danielle Barette de Portneuf-sur-Mer a mérité le tirage du moitié-moitié, une somme de 210 $.