Le Club Lions Escoumins-Bergeronnes nomme Luc Brisson membre à vie 

En reconnaissance de tous ses accomplissements dans le Club Lions Escoumins-Bergeronnes depuis février 1994, Luc Brisson s’est vu décerner une plaque à titre de « membre à vie » de l’organisme.

« Il a occupé les postes d’animateur, secrétaire, président de zone et à deux reprises, obtenu le titre le plus prestigieux au sein d’un club, soit celui de gouverneur en 2009-2010 et 2015-2016, agissant comme président de congrès à ces deux reprises », a mentionné au Journal, Yvan Lessard du Club Lions Escoumins-Bergeronnes.

Bénévole de première heure et de toutes les causes en Haute-Côte-Nord depuis plus de 50 ans, Luc Brisson a contribué entre autres, aux nombreuses campagnes de financement de la Fabrique St-Luc de Forestville, à l’aménagement du Club de golf Le Méandre, au Festi-Livres Desjardins des Bergeronnes, et encouragé toutes les initiatives portées à son attention.

Au cours de sa longue carrière dans le domaine médiatique, il s’est fait un devoir de servir de tremplin à de jeunes entrepreneurs ou encore à mousser la publicité d’organisations méconnues ou en difficultés.

Au terme de son parcours professionnel, il a agi comme mentor dans l’entrepreneuriat en collaboration avec la MRC de La Haute-Côte-Nord et de par sa générosité légendaire, partagé ses connaissances et façons de faire uniques qui lui ont permis de porter le Journal Haute-Côte-Nord à bout de bras, pour en faire un média collé sur sa communauté tout en assurant sa mission première d’informer la population de la Haute-Côte-Nord.

Le principal intéressé s’est dit ému et reconnaissant envers ses amis du Club Lions Escoumis-Bergeronnes. « J’ai adoré faire du bénévolat avec mes amis lions. Contribuer à aider mon prochain c’est quelque chose qui m’a toujours animé, j’aime les gens », a-t-il conclu.