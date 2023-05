Le parc centre-ville de Forestville se dynamise 

La mairesse Micheline Anctil et la directrice du service des loisirs, Gina Foster, sont fières de redynamiser le parc centre-ville.

Réfection de la piscine, aménagement de jeux d’eau, nouveaux modules au parc de planche à roulettes, installation d’un module de jeux pour les enfants, création d’un jardin communautaire, tous ces projets se réalisent présentement au parc centre-ville de Forestville.

Plus d’un million de dollars, voici le montant investi pour dynamiser et vivifier cet endroit rassembleur tant pour les aînés que pour les enfants et adolescents. La Ville de Forestville bénéficie d’aides financières pour y arriver, et ce, pour chacune des améliorations apportées.

« C’est une fierté, lance d’entrée de jeu la mairesse, Micheline Anctil. On répond aux demandes citoyennes qui avaient été formulées lors du forum citoyen. On nous reproche de ne rien faire pour les jeunes, on vient prouver le contraire. »

L’élue est surtout heureuse de pouvoir tout réaliser en respectant la capacité de payer de ses concitoyens. « On surveille les programmes de subvention en tout temps. On essaye toujours de réduire la facture pour de tels projets à un minimum de 50 % », précise-t-elle.

Certains travaux sont débutés depuis l’automne dernier, mais la neige de novembre a retardé la finalité de ces derniers. Toutefois, bonne nouvelle, les nouvelles installations seront prêtes pour la saison estivale.

« En ce moment, on peut présumer que les travaux seront terminés pour la Fête nationale. Les gens pourront donc profiter du parc centre-ville tout l’été », se réjouit la directrice du service des loisirs, Gina Foster, qui a travaillé d’arrache-pied à la réalisation de ces projets.

Plus précisément, la piscine municipale obtient la plus grosse part du gâteau en termes d’investissements alors qu’environ 729 000 $ y sont nécessaires en incluant les jeux d’eau. Le tour de béton où circulent les nageurs sera refait, la pataugeoire sera recouverte de béton, la clôture sera changée et le stationnement sera rénové. La réfection des bâtiments sanitaires sera dans une deuxième phase.

Les jeux d’eau, quant à eux, sont en train d’être installés. Ils ont été livrés la semaine dernière et la base de béton pour les accueillir avait été aménagée à l’automne dernier. Un bâtiment sanitaire a été construit juste à côté pour l’alimentation en eau ainsi que l’accès à une salle de bain.

Au parc de planche à roulettes, les nouveaux modules sont arrivés lundi. Les anciens, qui étaient fabriqués en bois, ne répondaient plus au besoin et étaient devenus désuets. À l’aide d’une grue, les modules neufs ont été installés et sont prêts pour les planchistes.

Un module de jeux pour les enfants fera aussi son apparition près des autres. La Ville l’a reçu avant la première neige, mais il n’a pas été possible de l’installer. Ce sera fait incessamment puisque la base de béton sera aménagée cette semaine. Le module, quant à lui, n’attend que de se faire assembler.

Finalement, l’été dernier, des arbres ont été plantés pour améliorer l’aspect visuel du parc. Un jardin communautaire est aussi dans les plans de l’instance municipale qui ne souhaite que répondre aux besoins de ses citoyens et faire du parc centre-ville un endroit extérieur rassembleur et dynamique.

La mairesse rappelle également que le camping de la Baie-Verte, qui bénéficiera lui aussi d’un nouveau module de jeux pour enfants, et le parc Albertus-Tremblay sont accessibles à la population.

