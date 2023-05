Des jeunes découvrent les merveilles du Saint-Laurent

Un groupe de 25 jeunes, âgés de 19 à 30 ans, s’apprête à découvrir les merveilles du Saint-Laurent du 19 au 26 mai de Mashteuiatsh (Saguenay-Lac-Saint-Jean) à Essipit en passant par Tadoussac.

Avec le programme Portail Océan d’Ocean Wise, les participants vivront un voyage de sept jours au cours duquel ils apprendront auprès des gardiens du savoir autochtone local et des experts en conservation.

Ils découvriront l’histoire sociale, géologique et naturelle complexe de la région du Saint-Laurent en plus d’être mis au courant des menaces actuelles à sa conservation.

Les jeunes se rendront d’abord à Mashteuiatsh pour découvrir les perspectives autochtones sur la gestion des ressources et le lien avec la nature.

« Les ambassadeurs auront ensuite diverses occasions d’entrer en contact et d’apprendre de nos partenaires sur le terrain au Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) où ils entendront parler des recherches locales sur la conservation qui sont menées », poursuit Alex Leroux, spécialiste de la communication pour Ocean Wise.

Les passionnées pourront interagir en toute sécurité avec des espèces marines vivantes des fonds marins de Saint-Laurent avec le Centre de découverte des mammifères marins et réaliser une expérience scientifique en laboratoire avec Explos-Nature.

« Ils découvriront la région à travers la géologie, une visite des plantes médicinales et l’ornithologie », ajoute M. Leroux.

Finalement, leur séjour se terminera avec le nettoyage du littoral avec l’initiative Combattez le fléau. « Ils enlèveront une benne à ordures illégale qui risque fortement de nuire à l’écologie locale et aux communautés avoisinantes », dévoile le porte-parole qui précise que le voyage sera documenté et partagé sur le blogue de Ocean Wise et sur ses réseaux sociaux.

Portail Océan rassemble deux fois par an 120 jeunes Canadiens âgés de 19 à 30 ans pour former quatre cohortes (Pacifique, Grands Lacs, Saint-Laurent et Atlantique), composées de jeunes ayant des antécédents et des expériences très diversifiées et qui sont passionnés par l’idée de faire une différence dans leur communauté par le biais de la conservation des océans et des voies navigables.