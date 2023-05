Kevin Côté reçoit la distinction d’entraîneur de l’année de Sports-Loisirs Québec Nord-Est

Kevin Côté a été élu Entraîneur de l’année par Sports Loisirs Québec Nord-Est parmi plus de 400 entraîneurs. Photo : Courtoisie

Originaire de Colombier, Kevin Côté a toujours eu une passion pour le hockey. Ayant fait tout son hockey mineur sur la Côte-Nord, il réside maintenant à Québec avec sa famille et a récemment mérité une distinction pas banale : entraîneur de l’année de Sports-Loisirs Québec Nord-Est.

« Honnêtement, j’ai été surpris de recevoir ce prix », dévoile le natif de Colombier. « J’avais mon verre à la main et j’ai fait un méchant saut », admet-il à la blague.

La soirée des bénévoles se tenait sur la patinoire du Centre communautaire Michel-Labadie à Québec.

« Au total, il y a environ 450 entraîneurs et j’étais parmi les cinq entraîneurs choisis pour donner le prix », rapporte Kevin Côté.

L’entraîneur-chef des Radisson M11 revient sur son parcours dans la région.

« J’ai fait tout mon hockey mineur sur la Côte-Nord. Une partie à Forestville et l’autre à Baie-Comeau, avant d’aller à Jonquière pour le Bantam et le Midget AAA », explique-t-il.

Après avoir terminé le camp de Midget AAA, Kevin Côté décide de déménager à Québec pour le travail de peintre en bâtiment.

Et le secret pour être un bon coach ? « Ça va faire 10 ans que j’entraîne des équipes et chaque année, je me demande comment je pourrais m’améliorer », indique-t-il.

« J’ai suivi beaucoup de formations sur Internet et je suis sur des groupes de discussion. Je consomme énormément de contenus dans le but de m’améliorer », dévoile-t-il.

Son équipe, qui se trouvait dans le bas du classement en début de saison, est la seule de la division Québec-Centre à se rendre en finale des séries.

« À la fin, nous étions l’équipe à battre. Tellement que l’équipe aurait pu rivaliser facilement avec la moitié des équipes de catégorie A de la ville de Québec », révèle-t-il avec fierté.

Questionné à savoir quels sont ses plans pour l’été, le Nord-Côtier d’origine n’hésite même pas une seconde : « Aller à mon camp de pêche sur la Côte-Nord. J’y vais au moins 2 ou 3 semaines chaque année », conclut-il.