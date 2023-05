Voie de virage à Colombier : Marie-France Imbeault remet les pendules à l’heure

L’ex-mairesse de Colombier, Marie-France Imbeault, tient à remettre les pendules à l’heure concernant l’aboutissement du projet de la voie de virage sur la route 138 à Colombier, dont l’annonce a été réalisée sous son règne.

Selon elle, c’est grâce à son acharnement et sa détermination que le projet routier a été ajouté au plan à court terme du ministère des Transports. « Je n’ai jamais lâché le morceau », clame-t-elle.

Lorsque l’ancienne élue a posé sa candidature au poste de maire de Colombier en 2017, elle a fait du porte-à-porte pour rencontrer les citoyens et entendre leurs besoins. « Un grand nombre d’entre eux m’a parlé de la voie de contournement à l’entrée du secteur Sainte-Thérèse », se rappelle-t-elle.

Afin de répondre à cette demande citoyenne, Mme Imbeault a placé ce projet parmi ses priorités. Une fois assise dans sa chaise de mairesse, elle tenait à mener à terme sa promesse électorale. Elle a donc pris les choses en main pour faire bouger le dossier.

« Entre 2010 et 2018, il ne s’est rien passé dans ce dossier, dévoile-t-elle. Malgré le dernier rapport du ministère des Transports qui disait qu’il envisageait de faire les travaux à moyen et long terme, je n’ai pas baissé les bras. »

En mars 2018, avec l’aide d’employés municipaux et l’agente de développement Gina Boulianne, elle remet donc en circulation une pétition qui datait de 2012-2013 et qui n’était pas conforme pour être déposée à l’Assemblée nationale.

« La première avait été réalisée par Alice Tremblay et son conjoint Serge Imbeault, mais elle ne répondait pas aux normes. On a donc dû recommencer avec la bonne procédure », informe Marie-France Imbeault, qui souligne l’apport important de Mme Tremblay et de M. Imbeault dans l’avancement du projet.

Deux ans plus tard, en 2020, la mairesse rencontre le ministre Jonatan Julien, alors responsable de la région de la Côte-Nord. Elle aborde l’aménagement de cette voie de virage avec lui tout comme elle l’a fait avec le premier ministre François Legault en juillet de la même année.

« J’ai porté le dossier durant mon mandat et j’en ai toujours fait ma priorité », déclare celle qui a obtenu la bonne nouvelle de la bouche du député Martin Ouellet en avril 2021. « Il m’a laissé un message téléphonique disant que la voie de virage serait construite. »

Aujourd’hui, alors que les travaux sont en cours de réalisation et qu’on est à quelques semaines de la concrétisation du projet longtemps réclamé, Mme Imbeault est fière d’y avoir contribué, de par son rôle d’élue.

« Je suis vraiment heureuse que la voie de contournement se réalise enfin. Ç’a été la boucle de mon mandat à la demande des citoyens de Colombier en 2017 et j’ai compté le but final. Mais, il faut rendre à César ce qui appartient à César. De nombreuses personnes ont permis d’arriver à nos fins dans ce dossier », conclut-elle en soulignant notamment le travail de sensibilisation effectué par l’employée du MTQ, Valérie Brisson et le soutien politique de l’ex-député Martin Ouellet.

Rappelons que les travaux pour la voie de virage sur la route 138 ont débuté le 8 mai et se poursuivront jusqu’au 12 juin. Ils sont effectués du lundi au jeudi de 6 h 30 à 18 h par EJD de Baie-Saint-Paul, dont le contrat s’élève à 1,1 M$.