Maxime Thibault quitte Le Drakkar

Pour des raisons logistiques de temps, mais surtout pour passer plus de moments avec sa famille, Maxime Thibault a choisi de démissionner de son poste d’entraîneur adjoint qu’il occupait au sein du Drakkar de Baie-Comeau.

L’homme de 37 ans, natif de Baie-Comeau, a bien connu l’organisation du Drakkar puisqu’il y a travaillé comme entraîneur adjoint de 2012 à 2019.

Lorsqu’un poste d’enseignant en éducation physique pour le Centre de services scolaire de l’Estuaire s’est présenté à lui, il ne pouvait plus s’investir de la même façon.

Il y a deux ans, Pierre Rioux, le directeur-gérant du Drakkar de l’époque, a demandé à M. Thibault de refaire partie de ses troupes.

« On a convenu que j’allais revenir à temps partiel puisque ma priorité était l’enseignement », confie l’ancien entraîneur adjoint. Ses responsabilités se concentraient sur sa présence lors de matchs à domicile ainsi que d’être en charge des joueurs attaquants de l’équipe.

Deux ans plus tard, Maxime Thibault a dû faire des choix en raison de son horaire plus que chargé.

« Il faut comprendre que j’ai un petit garçon qui vient tout juste d’avoir un an. En plus de mon poste d’enseignant dans une école primaire, je suis aussi à l’université en processus de terminer mon DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées) en administration scolaire dans le but d’être directeur. Ça représente plusieurs heures par semaine d’études en plus d’une fin de semaine complète en présentiel par mois. Je devais faire des choix », explique-t-il.

Maxime Thibaut explique qu’il a fait ce choix pour lui, mais également pour le bien de l’équipe.

« Il va pouvoir y avoir un adjoint qui pourra être plus présent pour mieux épauler les joueurs et l’entraîneur-chef », précise-t-il.

C’est un choix que j’ai fait pour ma famille. – Maxime Thibault

Le passionné de hockey ne quitte pas le Drakkar sans tristesse.

« Ç’a été une décision difficile à prendre et ça le saura encore plus quand la saison va recommencer. C’est sûr que je vais aller voir les matchs, je n’abandonne pas le hockey, ça reste une passion pour moi. »

L’ancien entraîneur adjoint, qui cumule plus de 20 ans d’expérience comme entraîneur, souhaite léguer cette fièvre sportive à son garçon.

Du côté de l’administration, Joëlle Bernier, directrice des opérations et développement des affaires pour Le Drakkar de Baie-Comeau, ne peut dévoiler qui remplacera M. Thibault comme entraîneur adjoint au sein de l’organisation.

L’information n’est toujours pas connue au moment d’écrire ces lignes.