En route vers le changement : nos jeunes expriment leur réalité

Les adolescents des maisons des jeunes de Tadoussac et de Sacré-Cœur invitent la population à venir découvrir leur exposition à la salle Au Cœur du Fjord le samedi 3 juin entre 14 h et 18 h. En route vers le changement s’attaquera à la réalité de nos jeunes et à leur désir de changement à travers la photographie et l’écriture.

Au terme d’un exercice effectué de façon hebdomadaire depuis plusieurs semaines, les 15 jeunes qui participent à En route vers le changement auront de quoi être fiers lors de la présentation des produits finis.

Cette initiative prend racine dans un recensement initialement confié à Ressources Parenfants des Bergeronnes pour effectuer une collecte de données sur la population âgée de 12 à 25 ans.

« Il y avait un besoin de collecter des données sur ce que vivent les jeunes et quels étaient leurs besoins pour éventuellement orienter les prises de décisions », raconte la chargée de projet Laure Marandet.

C’est l’école des arts de la scène À la portée du Fjord qui a pris les rênes de la collecte de données et qui l’a assise dans sa forme artistique actuelle, avec l’utilisation de textes et de photographies.

Les participants ont pris des photos avec la question suivante en tête, proposée par les deux chargées de projet, « quelle est ta réalité ? ». « Ça nous a donné une mosaïque de photos et de textes et on leur a laissé sortir des idées de solutions à leurs besoins », explique la chargée de projet.

Ce travail de synthèse prendra la forme d’installations, qui regroupent en bloc les textes, les photographies et même les sons recueillis par les participants. « Les maquettes qui vont être rassemblées dans les installations abordent les envies des jeunes et leurs idées de solutions pour améliorer leur quotidien », dévoile-t-elle.

Les thèmes sont variés : « ils parlent de leur école, de leur famille, leur environnement, de leur maison et leur animal de compagnie entre autres », ajoute Mme Marandet.

Les invitations à la population et aux gens en position de pouvoir ont été lancées pour « qu’ils se rendent compte qu’il y a des besoins », indique Laure Marandet.

« Cette tranche d’âge est souvent oubliée. Il y a beaucoup d’activités organisées pour les plus jeunes ou les plus vieux, mais les activités pour les adolescents c’est un peu un trou noir », conclut-elle.