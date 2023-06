Changements climatiques : « il faut agir ensemble et vite », dit le Bloc Québécois

Dans un optique de prévention des impacts des changements climatiques et dans le soutien aux communautés éprouvées par les catastrophes, le Bloc Québécois dépose une motion et demande aux autres élus de s’y rallier.

« Nous sommes devant une catastrophe environnementale dont nous ne mesurons pas encore l’entière portée, mais qui, selon toute vraisemblance, est la manifestation concrète du réchauffement climatique » signale le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet

Pour le chef, il est important de « se serrer les coudes » et agir de façon concrète sur la lutte aux changements climatiques.

« Si on choisit l’inaction et le déni, ce genre de tragédies se multipliera à l’avenir. D’abord par un retrait de ce qui va à l’encontre de l’intensification de la lutte aux changements climatiques, puis dans la prévention de leurs impacts par le soutien financier au Québec et aux provinces au niveau des interventions en cours, des infrastructures de prévention et de la recherche pour atténuer les effets des changements climatiques dans l’immédiat et dans la durée », poursuit-il.

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, ajoute : « Le Québec est touché par des feux de forêt d’une ampleur sans précédent, dont les conséquences sont immenses, tant sur le plan humain qu’environnemental. Des milliers de personnes doivent évacuer en catastrophe leur village et leur communauté menacés, sans savoir s’ils reverront leur maison. »

« On doit prendre ce qui se passe avec sérieux et poser les gestes qui s’imposent », lance-t-elle.

La motion bloquiste se lit comme suit :

Que la Chambre :

1. exprime sa solidarité et son soutien avec toutes les populations aux prises avec les feux de forêt qui sévissent actuellement;

2. constate que les changements climatiques ont des effets directs sur la qualité de vie de la population et qu’ils exacerbent la fréquence et l’ampleur des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes (inondations, tornades, feux de forêt, canicules, etc.);

3. reconnaisse que le gouvernement fédéral doit en faire davantage dans la lutte aux changements climatiques, dans la prévention de ses impacts et dans le soutien des communautés éprouvées par les catastrophes naturelles;

4. demande au gouvernement fédéral d’investir davantage dans la lutte contre les changements climatiques qui risquent de devenir de plus en plus coûteux tant pour la population que pour l’environnement;

5. exige que le gouvernement fédéral cesse d’investir dans les énergies fossiles et développe des incitatifs, dans le respect des champs de compétence du Québec et des provinces, pour stimuler l’utilisation des énergies renouvelables et du transport collectif.