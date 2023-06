Des autocollants pour faire rayonner la Côte-Nord

Des contenus marketing faits par et pour nos annonceurs.

La collection d’autocollants aux couleurs des municipalités de la Côte-Nord sera au cœur du cahier spécial touristique Sur la route des vacances cette année. En plus de faire rayonner la région, les autocollants seront présentés tout comme les villages dont ils sont la tête d’affiche.

Créée en 2021 par l’entreprise Capelan, la collection d’autocollants rassemble la majorité des municipalités de la région. Les visiteurs peuvent s’en procurer à chacun des bureaux d’accueil touristique des endroits visités.

« L’objectif était d’attirer les touristes dans nos différents bureaux d’accueil touristique pour faire en sorte que leur expérience sur la Côte-Nord soit bonifiée, qu’on puisse aussi créer un dialogue avec les touristes qui viennent sur le territoire pour mieux leur représenter les différents attraits de la région », explique celle qui composera les textes du cahier spécial touristique, Ann-Édith Daoust, aussi copropriétaire de Capelan Côte-Nord.

C’est Tourisme Côte-Nord qui a pensé au concept des autocollants qui ont connu un excellent succès jusqu’à maintenant. « Les gens ont vraiment embarqué. Ils faisaient un roadtrip sur la Côte-Nord et débarquaient aux différents bureaux d’information touristique pour aller chercher leur autocollant », témoigne Mme Daoust avec fierté.

« C’est comme un souvenir de voyage. Il y en a qui font du scrapbooking avec ça pour raconter leur voyage, moi je les mets en arrière de ma voiture, il y en a d’autres qui se font des albums photos, ça crée un engouement », ajoute-t-elle.

Présenter les municipalités

C’est donc à travers les autocollants que les municipalités seront présentées dans le cahier Sur la route des vacances, à raison de deux par semaine pendant neuf semaines. « Les gens vont pouvoir les collectionner et ensuite aller consulter le cahier spécial pour en apprendre davantage sur les municipalités », souligne la créatrice.

La création des autocollants a demandé un protocole assez complexe à l’entreprise. « Je faisais une entrevue avec chaque municipalité pour essayer de comprendre et de m’imprégner de l’identité de ces villages-là, de voir ce qui est important dans les villages et ce qu’ils veulent mettre de l’avant, c’est quoi les joyaux », fait savoir Ann-Édith Daoust, qui était accompagnée d’une illustratrice dans le projet.

Photo: Joannie Morissette-Dupuis

À travers les pages du cahier, les lecteurs pourront en apprendre davantage sur les municipalités participantes. « On voulait que les autocollants aient une profondeur dans leur image. C’est ce qui fait leur popularité. Tant les locaux que les touristes se reconnaissent dans les autocollants », soutient la femme d’affaires.

Chaque année, de nouveaux autocollants s’ajoutent à la collection déjà bien garnie. Selon Ann-Édith Daoust, ils permettent de créer un dialogue entre les visiteurs. « Je me promène sur le territoire chaque été et je croise des gens qui ont des autocollants. Ça crée tout de suite une discussion. C’est facile d’ouvrir la conservation », dit-elle.

Un partenariat qui va de soi

Le partenariat entre Tourisme Côte-Nord et Capelan est parfaitement naturel. « On a la même volonté de mettre en valeur la région de façon à respecter le territoire et les gens qui l’habitent, d’encourager un tourisme durable », partage l’entrepreneure, qui avait déjà une bonne connaissance de la région.

Chose certaine, le projet est une fierté pour toutes les parties prenantes. « Il n’y a pas beaucoup de projets qui réunissent autant de municipalités. C’est un projet très novateur. C’est comme si on se mettait tout le monde ensemble pour mettre de l’avant notre Côte-Nord. C’est ça la force de ce projet », souligne Mme Daoust.

« C’est incroyable que les municipalités embarquent avec autant d’enthousiasme et aient envie de s’approprier cet autocollant pour en faire la promotion, mais aussi un projet commun », renchérit-elle. Le projet a d’ailleurs inspiré une autre région. Tourisme Charlevoix embarque dans le projet cette année et crée sa série d’autocollants. « La Côte-Nord a été chef de file d’un projet collaboratif », se réjouit la créatrice.

Photo: Rebecca DeChamplain