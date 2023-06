Le Festival de la chanson de Tadoussac reçoit 75 000 $ pour sa 39e édition

Une somme de 75 000 $ est octroyée au Festival de la chanson de Tadoussac pour sa 39e édition qui battra son plein jusqu’au 18 juin.

Ce soutien financier provient du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du gouvernement du Québec. Il a été annoncé par le député de René-Lévesque, Yves Montigny le 15 juin.

« Véritable vitrine de la musique francophone, ce festival propose un programme varié, avec plus de 60 représentations et 40 artistes sur scène. Chaque année, chanteurs amateurs et professionnels s’y réunissent pour célébrer dans une ambiance exceptionnelle », rappelle le gouvernement par voie de communiqué.

« Je me réjouis d’annoncer un soutien de 75 000 $ au Festival de la chanson de Tadoussac, l’un des événements locaux les plus populaires. Il met en lumière nos artistes émergents en leur permettant de côtoyer des interprètes de renom et d’enrichir leur bagage par le biais d’ateliers d’écriture », déclare M. Montigny.

« En presque quarante ans d’existence, le Festival de la chanson de Tadoussac a fait de la région une destination incontournable pour les amoureux de la musique francophone. En réunissant chaque année des milliers de visiteurs venus de partout, ce rendez-vous contribue à dynamiser l’offre touristique locale et à générer des retombées économiques importantes pour les commerces », commente la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Rappelons que le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d’une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et peuvent dorénavant bénéficier d’ententes triennales.