Le Festival intime de musique classique est lancé

Le coup d’envoi du Festival intime de musique classique a été donné ce mercredi soir à l’Église Notre-Dame-du-Bon-Désir des Bergeronnes avec comme thème Bonheur Complice.

Une trentaine de spectateurs étaient réunis à la rotonde de l’église pour assister à un cocktail d’ouverture et une soirée animée de 4 prestations, avec un mot d’ouverture.

« Quand on joue de la musique, on est avec les gens, on partage nos émotions et notre âme et nos peines », a déclaré Nathalie Ross, la présidente de l’Odyssée Artistique qui chapeaute l’événement.

« Le plus beau cadeau qu’on m’a fait dans la vie c’est de m’avoir permis de jouer de la musique, et je vous le souhaite à tous », a-t-elle ajouté.

Avant le début des prestations, le directeur général de la Caisse populaire Desjardins Saguenay-Saint-Laurent David Landry a pris la parole devant la foule attentive.

« Nous ce que l’on veut, c’est de reconfirmer et réitérer la présence de la caisse Desjardins autant aux Bergeronnes que dans tout le secteur B.E.S.T. On est heureux d’être présents financièrement avec le Festival », a-t-il déclaré.

Léa Zacharie, élève de Nathalie Ross au piano.

Léa Zacharie a ouvert le bal au piano, suivie de l’ensemble vocal Les Éphémères, Nathalie Ross au piano et clavecin et Robert Bouchard à la poésie.

Ce sera le duo de musique classique Beija-Flor qui prendra le relai en concert le 13 juillet.