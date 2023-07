(Photos et Vidéo) Mission accomplie pour St-Marc

La deuxième édition du festival Pardu dans l’bois de St-Marc à Colombier a eu lieu les 14 et 15 juillet. Beau temps, artistes de renom, festivaliers au rendez-vous et aide financière, tout était en place pour crier «succès».

« Il y a environ 600 personnes qui se sont déplacées », confirme Cynthia Lavoie, co-fondatrice du festival. La popularité de l’évènement a augmenté puisque l’an dernier, le décompte était de 400 festivaliers.

« On est vraiment content de la fin de semaine. Tout s’est bien déroulé, c’était beau à voir », raconte Mme Lavoie.

Elle prévoit déjà une troisième édition et invite la population à y participer. Plus de gens seront au rendez-vous, plus les objectifs financiers seront atteints et permettront d’augmenter d’année en année, précise-t-elle.

Elle salue la générosité des partenaires et leur participation sur le site. La MRC Haute-Côte-Nord a d’ailleurs émis un chèque de 7920 $ pour cette deuxième édition. Il s’agit du plus généreux montant octroyé comme subvention culturelle sur le territoire pour l’année 2023.

Les fondateurs frères-sœurs Cynthia et Cédric Lavoie ont souligné tout le dévouement de leur comité organisateur et des bénévoles présents. « Sans eux, ça ne se pourrait pas », précise Mme Lavoie.

Des groupes régionaux ont pris part à la fête et des artistes tels que Bernard Adamus, Sara Dufour, Pépé et Chris Chelios Band ont été chaleureusement accueillis. Les Rats d’Swomp, un groupe franco-ontarien était à leur premier passage sur la Côte-Nord. Ce fut le gros coup de cœur des festivaliers d’après les commentaires recueillis sur place.

Le groupe Les Rats d’Swompe lors d’une chanson reprise de Guns N’Roses, Sweet Child O’Mine.

Galerie photo