La revue musicale Rock Story mettant en vedette Andie Duquette et Jean Ravel a revisité les grands classiques des dernières décennies. PHOTO ANNE-SOPHIE PAQUET-T

(Photos) Festival de la bière de la Côte-Nord : rock et découvertes pour la première soirée

Malgré la pluie, les 1 100 festivaliers du Festival de la bière de la Côte-Nord ont pris part avec enthousiasme à la première soirée qui mettait en vedette les bières de nombreux microbrasseurs du Québec et la musique rock en cette huitième édition.

Des microbrasseurs et distilleries des quatre coins de la province ont fait découvrir leurs produits aux Nord-Côtiers jeudi soir au parc des Pionniers. Sous un grand chapiteau en forme de U, les festivaliers ont pu passer leur soirée au sec avec chaleur, table, chaises et comptoirs à leur disposition. « Avec la pluie, on est bien contents que les gens aient quand même été au rendez-vous », explique Stéphanie Gagné coordonnatrice de l’événement.

Le kiosque « découvertes » a été un franc succès grâce aux produits « surprises » des microbrasseurs non présents tels que Alpha, Lac-Saint-Jean ou même Auval pour ne nommer que ceux-ci.

Le groupe Hells Bells de Québec a proposé un hommage à AC/DC de façon impressionnante. Le groupe québécois promettant un hommage dit « ultime » au groupe légendaire a tenu sa promesse haut la main.

La revue musicale Rock Story proposée par les spectaculaires voix de Jean Ravel et Andie Duquette ont fait chanter toutes les générations avec les plus grands classiques rock des années 70 et 80. Le spectacle qui a proposé un medley sans pause a su séduire le public de Baie-Comeau.

Un service de raccompagnement par navette et avec TZ Baie-Comeau est disponible sur place pour toute la fin de semaine. Le festival se poursuit ces vendredi et samedi.

