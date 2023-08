Émission Golf Mag : Sylvie Schetagne a adopté la Côte-Nord

L’équipe des Productions Charade inc. de l’émission Golf Mag diffusée à TVA Sports s’est arrêtée sur la Côte-Nord afin d’aller à la rencontre de trois terrains nord-côtiers. « On a ça au Québec, c’est incroyable », a lancé Sylvie Schetagne en entrevue au journal Le Manic, elle qui a eu un véritable coup de cœur pour la région.

Mme Schetagne est golfeuse professionnelle et nouvellement animatrice du magazine Golf Mag. Son passage sur la Côte-Nord était sa toute première expérience. En plus d’avoir été impressionnée par la qualité des terrains de golf visités, elle garde un précieux souvenir de son passage.

« Les gens, la communauté, l’accueil, la fierté, c’est une culture qui me touche et qui me ressemble », confie la passionnée de golf. Elle ajoute que les paysages l’ont complètement charmée et qu’il est fort probable qu’elle y revienne prochainement. « C’est sûr que j’y retourne », dit-elle.

« J’ai beaucoup aimé les trois terrains, chacun a sa couleur », explique la femme qui a voyagé partout dans sa vie pour le golf. Au Golf Le Méandre de Forestville, elle a « beaucoup aimé la qualité des verts, la qualité des fairway, ça ressemblait à un club de renom privé », note-t-elle.

Daniel Mazerolle, le professionnel du Golf Le Méandre a lui aussi eu une rencontre humaine avec l’équipe Golf Mag. « Ils nous ont vraiment fait sentir à l’aise, c’est vraiment du bon monde et extrêmement professionnels », souligne-t-il. M. Mazerolle raconte même qu’il a pris plaisir à jouer les 9 trous avec l’animatrice tout juste avant le tournage.

Même son de cloche pour Patrick Lowe, l’assistant professionnel du Club de golf Baie-Comeau qui lui a fait découvrir le terrain. Mme Schetagne se souvient d’ailleurs du puissant coup de départ de M. Lowe. « Oui, ç’a bien été », confirme joyeusement M. Lowe.

Une visibilité importante

Les directions des clubs de golf sont unanimes, cette visibilité est un cadeau inestimable autant pour la région que pour les terrains de golf. « C’est une émission que tous les golfeurs regardent depuis vingt ans », affirme M. Mazerolle. Le directeur du Golf Le Méandre, Carol Girard, se réjouit de cette visibilité.

Il s’attend à ce que de la clientèle qui a pu voir l’émission diffusée à TVA Sports prenne le temps d’arrêter à Forestville ou même que les amateurs planifient leur séjour en conséquence. « Ça vaut le détour », conclut-il.

La productrice et réalisatrice de l’émission depuis les 26 dernières années, Sonia Charade confirme que 125 000 téléspectateurs sont au rendez-vous toutes les semaines.

L’émission Golf Mag est diffusée sur les ondes de TVA Sports les dimanches à 6 h et 18 h 30.

L’épisode à Baie-Comeau a été diffusé le 6 août, celui à Sept-Îles sera dévoilé le 13 août et finalement celui à Forestville le 20 août.

Galerie photo