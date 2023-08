Linda Isabelle a accepté la présidence d’honneur du Symposium Mille et une couleurs sur le fjord. Elle est entourée des deux organisatrices, Liette Simard et Brenda Tremblay. Photo archives

Mille et une couleurs sur le fjord : un nouveau symposium lancé à Sacré-Coeur

Les artistes-peintres et sculpteurs émergents de la Haute-Côte-Nord auront une place toute spéciale au nouveau symposium Mille et une couleurs sur le fjord, qui se tiendra à Sacré-Cœur, les 2 et 3 septembre, en marge du Festival du Fjord.

Organisé par les peintres Brenda Tremblay de Forestville et Liette Simard de Sacré-Cœur, l’événement réunira une douzaine d’artistes à découvrir et d’autres plus aguerris, dont la présidente d’honneur Linda Isabelle.

« On est vraiment contentes que Linda ait accepté notre offre pour la première édition de notre symposium. C’est une façon pour nous de souligner le travail qu’elle a accompli dans la région. Elle est une figure de persévérance pour ceux qui commencent et un modèle pour tous. Elle a cru en son art », divulgue Brenda Tremblay qui a été inspirée par sa consœur forestvilloise.

Pour cette première édition, des peintres et un sculpteur d’un peu partout au Québec dévoileront leur talent devant le public. Toutefois, à l’avenir, les organisatrices souhaitent laisser une plus grande place aux artistes régionaux. « Cette année, les délais étaient trop serrés. On a lancé l’appel de dossiers en juin », explique Mme Tremblay.

Un pourcentage de peintre professionnel sera aussi conservé pour les éditions futures, ce qui « permet une interaction avec les nouveaux artistes », selon la Forestvilloise. « On peut partager des trucs. Dans mon cas, ça m’a vraiment aidé dans mes débuts », ajoute-t-elle.

Comme le symposium se veut une façon de faire connaître le talent artistique d’artistes émergents, les responsables ont décidé de ne pas imposer de barème contraignant en termes de nombre d’œuvres ou de travail sur place, par exemple. « C’est intimidant de commencer et de devoir produire des toiles en un court laps de temps, devant les gens. Ce ne sera donc pas obligatoire, mais à leur discrétion », souligne l’organisatrice.

Brenda Tremblay et Liette Simard sont très heureuses de la sélection d’artistes de la première édition du Symposium Mille et une couleurs sur le fjord. Ceux-ci seront d’ailleurs présentés un à un sur la page Facebook de l’événement qui aura lieu à la salle municipale de Sacré-Cœur de 10 h à 17 h, les deux journées.