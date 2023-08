Réfection du quai à Forestville : 1 M$ pour la phase 2

Les travaux de réfection majeure du quai de Forestville sont terminés à 85 %. Les élus de Forestville ont enclenché la phase 2 qui consiste à procéder au bétonnage du tablier, ce qui demande un investissement dépassant le million de dollars.

À la séance municipale du 8 août, un règlement d’emprunt de 1 090 327 $ a été adopté afin de procéder au lancement de l’appel d’offres pour la deuxième phase de ce projet d’envergure. Celui-ci devrait être prêt au cours des prochains jours.

Des aides financières ont été demandées pour diminuer les coûts de ces travaux pour les contribuables, mais aucune confirmation officielle n’a été obtenue pour le moment. En attendant, l’emprunt a été financé sur 20 ans.

« On espère que les travaux se réaliseront cet automne. On est capable quand même de bétonner assez tard, fin octobre. Idéalement, il faudrait le faire cet automne, sinon ce sera au printemps. On se prépare à aller en appel d’offres. Si les entrepreneurs sont au rendez-vous, on devrait réussir », dévoile la mairesse Micheline Anctil.

Échéancier respecté

Depuis le début des travaux de la phase 1 de la réfection du quai, le calendrier est respecté. « Si tout va bien, 1 mois, maximum 1 mois et demi, le travail est terminé. Ça rentre dans l’échéancier », assure la mairesse.

Rappelons qu’au 31 juillet, l’entrepreneur devait avoir terminé les opérations bruyantes afin de ne pas nuire aux mammifères marins. « On est rentré dedans tel que prévu. Le démantèlement des appareils qui permettaient de faire la surveillance sonore aura lieu quand la température le permettra », confirme Micheline Anctil.