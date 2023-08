Hydro-Québec : deux postes électriques à construire en 2030

Hydro-Québec veut procéder à la construction de deux postes électriques sur le territoire de la Haute-Côte-Nord, plus précisément sur le territoire non organisé (TNO) Lac-au-Brochet, et désire consulter les acteurs du milieu pour déterminer leur emplacement.

La société d’État projette de construire un nouveau poste de transformation à 735-315 kV, qui serait raccordé aux lignes de transport existantes à 735 kV et à 315 kV, ainsi que les équipements de transformation appropriés.

Un avis de projet a été déposé au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), qui est disponible en ligne sur le registre des évaluations environnementales.

Un poste de sectionnement additionnel, qui permet d’isoler électriquement une section de ligne ou une charge, serait raccordé aux lignes à 315 kV existantes.

Au courant des prochains mois, Hydro-Québec veut analyser les contraintes et les éléments sensibles contenus dans les espaces d’étude pour trouver un endroit adéquat pouvant accueillir les postes, en considérant leur raccordement au réseau existant.

Il y aura une série de consultations avec les villégiateurs, les ZECS, les pourvoiries et les entreprises qui occupent le TNO.

« Dès cet automne, nous serons en mesure de présenter le projet avec les échéanciers préliminaires, et de prendre les premières préoccupations et attentes du milieu », indique Andréanne Jean, conseillère relation avec le milieu chez Hydro-Québec.

« Tout ça se traduira par une série de moyens de communication comme des rencontres, des bulletins d’informations, du contenu en ligne et des présentations pour échanger avec les gens », conclut-elle.

La mise en service des postes est prévue pour 2030.