Le 114, rue Verreault à Forestville sera démoli

Les élus de Forestville ont enclenché les démarches pour procéder à la démolition de la résidence située au 114, rue Verreault.

« L’immeuble est non habité depuis un bon moment et il y a des problèmes de sécurité et de salubrité dans le voisinage », explique la mairesse Micheline Anctil.

Cet immeuble a fait l’objet d’une vente pour non-paiement de taxes qui n’a pas trouvé preneur. « On veut procéder à la démolition de l’immeuble pour une question de sécurité des voisins, mais aussi ça va permettre la vente du terrain à quelqu’un d’autre pour ériger une maison », ajoute l’élue.

Pour ce faire, le conseil municipal doit passer par les avocats puisqu’il n’est pas propriétaire du bâtiment. Un mandat a donc été octroyé à la firme Tremblay, Bois, Migneault lors de la séance municipale du 8 août « pour entreprendre les mesures légales » afin de mener à terme ce projet.

La démolition se tiendra au printemps, selon les délais des démarches.