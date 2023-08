Fondation Loisir Côte-Nord : une 21e Grande Soirée Fromages et Vins à venir

Des fromage et des vins serviront la cause des athlètes-étudiants nord-côtiers le 14 octobre.

La Fondation Loisir Côte-Nord annonce la 21e édition de sa Grande Soirée Fromages et Vins qui se tiendra au Centre des congrès de Sept-Îles.

Le rendez-vous de 2023 se déroulera sous la présidence d’honneur du président et chef de la direction d’Aluminerie Alouette, M. Claude Gosselin.

En plus de pouvoir découvrir divers vins et de se régaler de fromages, craquelins et terrines, les convives pourront miser sur les différents encans criés et silencieux.

« Venez soutenir les jeunes étudiants athlètes et artistes de la région en participant à une soirée qui vous fera découvrir différents produits dans une ambiance conviviale et festive », souligne la Fondation.

L’édition 2022 de la Grande Soirée Fromages et Vins avait permis une récolte d’un peu plus de 33 000$.

Pour réserver vos places et vous procurer vos billets pour l’événement du 14 octobre, au coût de 100$ par personne, cliquez ici.