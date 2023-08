Création d’un spectacle autochtone-allochtone avec Katia Rock et Sylvier Mercier

Sylvie Mercier collaborera avec Katia Rock, artiste pluridisciplinaire innue originaire de Maliotenam, pour la création d’un spectacle mêlant conte, chant et danse en 2024.

Le duo est en phase d’expérimentation pour concocter un spectacle qui, au terme de trois résidences artistiques et des essais sur scène, verra le jour à l’automne 2024. Katia Rock et Sylvie Mercier prendront place sur scène au Festival Tournant de Saint-Hippolyte dans les Laurentides le 25 août.

Sylvie Mercier qualifie cette prestation de sortie de laboratoire, une sorte de spectacle en format rodage, qui mettra en valeur la collaboration allochtone-autochtone sous fond de conte innu de Katia Rock.

« On va enchaîner où on va être rendu dans notre processus créatif. Ça va être un essai que les gens pourront voir, qui risque cependant de ne pas ressembler totalement au produit final qui va être performé en salle », explique la chorégraphe de Tadoussac Sylvie Mercier.

Cette dernière indique qu’elle et son acolyte travaillent sur leurs parties respectives durant la période estivale.

Katia Rock de Maniotenam mélange le conte, la performance visuelle, la musique et la tambour traditionnel innu. Photo Facebook.

« On a éclairci nos idées et nos recherches, et on sait un peu plus à chacune de nos rencontres où l’on veut s’en aller artistiquement », dévoile-t-elle.

Bien que les autres résidences artistiques subséquentes ne soient pas encore fixées dans le temps, Sylvie Mercier précise qu’elles prendront place à « Tadoussac, Maliotenam, et sur le Nitassinan quelque part dans la forêt ».

« Le spectacle va être un hommage à la Côte-Nord », évoque la chorégraphe. « Dans la culture innue, le caribou est très important, même essentiel. On aimerait le mettre en valeur et mettre en lumière son état de conservation et sa valeur sur le territoire ancestral innu. »

Difficile à dire ce que contiendra exactement le spectacle, mais la chorégraphe donne quelques indices.

« C’est une question à laquelle on ne peut pas répondre avec certitude, mais il y aura du conte, du chant, de la musique, de la danse et des projections vidéo », dévoile Sylvie Mercier.

Le processus créatif devrait être accompagné de sorties de laboratoire avant sa parution, échelonnées durant l’année 2024.