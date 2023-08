Un barbecue à la rescousse des livres

La bibliothèque municipale des Bergeronnes tiendra un barbecue pour lancer sa campagne de financement. Une méthode originale de garnir sa collection permanente de livres et d’offrir des activités culturelles pour une bibliothèque de village qui commence à prendre son envol.

Le bibliothécaire Mat Michaud s’investit ardemment depuis 1 an pour rameuter les foules à la bibliothèque municipale des Bergeronnes.

Il observe un achalandage croissant, depuis le mois de décembre 2022, qui reprend vie avec le début de l’école et la fin des vacances.

« Quand les gens sont revenus de leurs vacances, ils ont recommencé à fréquenter la bibliothèque. Ça recommence à être plus vivant », détaille-t-il.

Les bibliothèques de nos municipalités dépendent des budgets municipaux qui, par leur petite taille, laissent peu de marge de manœuvre aux bibliothécaires chevronnés qui les tiennent à bout de bras.

« À travers les dernières années, il n’y a pas eu d’énormes budgets et il n’y a pas eu beaucoup de mise à jour et de renouvellement de livres de la collection permanente », explique Mat Michaud.

Pour illustrer cette lacune, le bibliothécaire donne l’exemple de romans graphiques qui sont populaires auprès du public.

« À la bibliothèque, nous en avons 4. C’est difficile après d’organiser un club de lecture avec aussi peu de livres et beaucoup de gens », signale-t-il.

Le bibliothécaire lancera une campagne de sociofinancement qui se déroulera jusqu’au mois d’octobre, dont la soirée barbecue sera le coup d’envoi.

« On veut mobiliser nos partenaires, des commanditaires et la communauté pour donner un coup de pouce à la culture aux Bergeronnes et dans le secteur ouest du territoire en général », poursuit le bibliothécaire.

« L’idée, c’est de donner un gros coup d’envoi. Ensuite, les budgets récurrents vont nous permettre de maintenir le renouvellement de notre collection dans le futur », estime-t-il.

« Ça nous permettrait d’une part d’avoir de nouveaux livres dans notre collection, et aussi d’avoir le matériel nécessaire pour faire vivre des activités culturelles qui seraient un plus pour tout le monde », conclut Mat Michaud.