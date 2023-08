Les Jeux du Nitassinan 2023 ont rassemblé 250 athlètes à Mani-utenam

Les Jeux du Nitassinan ont regroupé 250 athlètes de 12 à 17 ans, venant de plusieurs communautés de la Nation Innue et Naskapis, de l’est du Québec.

Vendredi soir avait eu lieu l’ouverture protocolaire au site culturel de Uashat.Le comité organisateur se compose exclusivement de jeunes de 18 à 35 ans, avec à sa tête l’adjoint à la direction des Sports et Loisirs de Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, David Jean-Pierre. Il est le coordonnateur des Jeux.

« Les chefs de mission, c’est l’idée que nous sommes partis depuis le mois de mars 2023 et on est rendu ici, avec des compétitions sportives et des activités culturelles », a-t-il souligné.

Le chef de Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, Mike Mckenzie a donné un message aux jeunes.

« Parlez l’innu, nous sommes des Innus et participez aux activités culturelles qui vous sont proposées. Nos ancêtres étaient des chasseurs et des explorateurs et on continue cette tradition, en utilisant le sport comme moyen de maintenir notre connexion à la terre et nos traditions », a-t-il soutenu.

Les partenaires financiers qui ont rendu possible cet évènement ont transmis leurs encouragements aux jeunes athlètes. L’Institut Tshakapesh par l’entremise de sa directrice générale a adressé aux jeunes l’importance de ces rassemblements.

« Il est important de vous rassembler et de vous connaître, que vous sachiez d’où vous venez et ainsi de vous soutenir. J’espère qu’il va avoir cet évènement toutes les années et nous promettons de vous aider. »

Arcelor Mittal de Exploitation Minière Canada et Rio Tinto IOC se disent heureux de soutenir la première édition des Jeux du Nitassinan 2023. Plus d’une trentaine de partenaires se sont joints également à la réalisation de ces Jeux.

Deux volets

Durant toute la fin de semaine du 18 au 20 août 2023, plusieurs compétitions sportives étaient organisées, dont le deck-hockey, le volley-ball, la balle-molle. Les athlètes participaient à ces compétitions sous forme de tournois.

Les jeunes étaient également invités à participer à des ateliers culturels se déroulant pendant les jeux : des conférences sur le décrochage scolaire, de la broderie et la démonstration de la fabrication de raquettes étaient au menu.

L’ouverture officielle des Jeux du Nitassinan s’est terminée prématurément avec l’arrivée de la pluie, il devait y avoir des prestations musicales qui ont été reportées.

Rappelons que les Jeux du Nitassinan ont eu lieu en remplacement des Jeux Autochtones Inter-Bandes, qui devaient avoir lieu tous les deux ans. La dernière édition avait eu lieu en 2019. La communauté hôte était Uashat mak Mani-utenam. Elle avait reçu près de 2000 athlètes de partout au Québec. La prochaine communauté hôte était celle de Masteuiasht, mais celle-ci a annulé l’évènement en début d’année.