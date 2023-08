Des amoureux de la Côte-Nord au Festival du Fjord

À travers une programmation qui promet de plaire, un auteur-compositeur-interprète et un groupe, tous amoureux de la Côte-Nord et de son public. Ils promettent un party digne de ce nom à l’occasion du Festival du Fjord. Le Journal les a accostés.

On retrouve parmi les artistes invités au Festival du Fjord de Sacré-Cœur des noms importants de la relève musicale francophone actuelle.

Avec sept albums en carrière, des centaines et des centaines de spectacles à son actif et 85 000 albums vendus, l’auteur-compositeur-interprète David Jalbert continue d’écrire et de composer avec la même énergie qu’à ses débuts. La distance n’a d’ailleurs jamais été un problème pour le Montréalais d’origine, qui tient la Côte-Nord en haute estime.

« J’ai toujours hâte de venir sur la Côte-Nord. C’est un grand plaisir, et ça va être un gros party », estime David Jalbert, joint par téléphone avant un test de son.

« C’est évident qu’on va jouer Souvenirs d’enfance, P’tit homme, Voyage, Le Shérif du village… je vais même prendre le temps de rendre hommage à nos grands artistes », dévoile-t-il.

Le public pourra s’attendre à entendre des chansons d’Okoumé et des Cowboys fringants. « Je vais m’amuser avec le public avec des chansons que tout le monde apprécie », promet David Jalbert. « En plus, quel meilleur moment pour rendre hommage à un grand groupe de chez nous comme les Cowboys fringants », conclut-il.

Talent local

L’organisation du Festival du Fjord a fait appel aux Chiens de ruelle, le groupe de musique de Tadoussac aux accents folk et bluegrass, pour assurer la prestation vedette du samedi 2 septembre.

Les Chiens de ruelle assureront la dernière prestation musicale du samedi 2 septembre. Photo Facebook

En 2013, le groupe lance son premier album et fête cette année ses 10 ans de carrière. Il promet de faire danser le public avec sa musique déjantée et ses paroles à la fois revendicatrices et loufoques.

« On essaie toujours de trouver des chansons qui font bouger pour que ce soit intéressant pour le monde », précise le joueur de banjo Samuel Belleau, seul membre du groupe à habiter Tadoussac à l’année.

« Ça sera notre première fois à Sacré-Cœur, et certainement pas la dernière », laisse-t-il tomber.

« On a toujours voulu aller toucher les gens. On a un côté revendicateur, mais toujours respectueux, en parlant de grands enjeux de manière festive », de conclure le compositeur de plusieurs pièces du répertoire du groupe.