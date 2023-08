Steeve Beaupré deviendra directeur du bureau d’aide juridique de Sept-Îles

On connaît maintenant l’opportunité professionnelle qui a mené à l’annonce de la démission de Steeve Beaupré, à titre de maire de Sept-Îles : il deviendra directeur du bureau de Sept-Îles du Centre communautaire juridique de la Côte-Nord.

La nouvelle a été confirmée au Nord-Côtier par le principal intéressé.

Celui qui sera en poste jusqu’au 25 septembre à titre de maire, affirme qu’il s’agit d’une opportunité incontournable dans lequel il terminera probablement sa carrière.

« Je ne serai pas retourné uniquement au droit simplement parce que ça me manque de travailler comme avocat. Non, c’est vraiment un poste clé qui m’a été offert et je regretterais de ne pas l’avoir accepté », a commenté M. Beaupré.

Avant sa carrière politique, Steeve Beaupré a été pendant 14 ans procureur de la Couronne à Sept-Îles.