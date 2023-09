Keith Kouna s’arrêtera à la microbrasserie St-Pancrace

Le 24 mars, Keith Kouna lançait son cinquième album solo en carrière qui s’intitule Métastases. L’auteur-compositeur-interprète est en tournée depuis ce printemps et la poursuit en incluant un seul arrêt sur la Côte-Nord. Il performera à la microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau, le 15 septembre.

« Un album touchant de sincérité, qui ne peut faire autrement que nous secouer du confort de la conformité », comme le précise Larissa Souline, relationniste de l’auteur-compositeur-interprète.

Après une pause de près de six ans avant de lancer un nouvel opus, Keith Kouna présente un album de plus de vingt titres.

« Je suis très content de la substance, j’aime bien la direction et la réalisation d’Alex Martel et l’ensemble des personnes qui ont touché cet album-là. Tout s’est fait aisément et naturellement », précise-t-il.

Le titre du registre est percutant. Pourquoi avoir choisi de le baptiser ainsi ? Keith Kouna répond qu’il a trouvé le titre de l’album une fois celui-ci terminé.

« Je me suis demandé si je ne faisais pas deux albums, un appelé Spiritueux et le second Métastases. Finalement, j’ai décidé de tout mettre dans un seul disque et je trouvais que métastases était le plus percutant, élégant et le plus représentatif de l’ensemble », dit-il.

« C’est comme un bouquet de Fleurs du mal », ajoute-t-il en précisant citer Baudelaire en riant.

Conscient de l’impact du terme employé principalement au niveau médical, l’artiste trouve le mot particulièrement beau et significatif à sa musique. « Cracher un peu de mal, ça peut faire des chansons », confie-t-il.

L’ancien résident de Sept-Îles est particulièrement heureux de rendre visite aux Nord-Côtiers le temps d’un spectacle.

Une soirée où de nouvelles pièces du plus récent album seront offertes en plus de quelques incontournables du répertoire de l’artiste.

Jouer dans les microbrasseries est pour le musicien « un mariage naturel ». « Il y a un esprit d’indépendance et d’originalité », mentionne-t-il.