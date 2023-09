Rentrée parlementaire : Kateri Champagne Jourdain parle de transport régional et de places en garderie 

La ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, s’est dit « en pleine forme et d’attaque pour recommencer », tandis que c’était jour de rentrée parlementaire, mardi, à Québec.

« La crise du coût de la vie, c’est difficile pour les Québécois, mais je l’entends aussi sur la Côte-Nord », a dit Mme Champagne Jourdain, en entrevue avec Le Nord-Côtier.

Les enjeux du transport régional sont au menu de la députée de Duplessis, qui a visité récemment Blanc-Sablon, accompagnée de son collègue et président du comité permanent sur le transport régional, Yves Montigny.

Début septembre, une trentaine de plaintes de citoyens concernant les services d’Air Liaison ont été recueillies par les élus locaux.

« À notre retour, on apprenait que la compagnie en place ajoutait un avion plus grand et plus spacieux avec plus de services pour faire des voyages à quelques reprises dans la semaine, ce qui n’était pas le cas », a souligné la députée de Duplessis. « Je veux faire en sorte de m’assurer que les gens de la Basse-Côte-Nord et la Côte-Nord aient une desserte qui répond à leur besoin », a-t-elle poursuivi, soulignant notamment l’absence de salle de bain sur certains appareils.

Kateri Champagne Jourdain s’est également dite « très au fait » des problèmes de retard et d’annulation connus par plusieurs voyageurs aériens à partir de la Côte-Nord.

« Je suis régulièrement dans l’avion pour me rendre à Québec, donc ces enjeux, je les connais, je les vis moi-même. »

Elle note que le secteur de l’aviation fait lui-même face à plusieurs défis.

« Il y a une difficulté d’approvisionnement des pièces, liée à toute la pandémie. Le secteur n’échappe pas non plus aux enjeux de main-d’œuvre. C’est un dossier que je travaille avec la ministre Guilbault, afin que nous puissions apporter des solutions très prochainement au niveau de la diplomation, être capables de répondre aux besoins du milieu en augmentant la formation. »

Places en garderie

Le Regroupement des CPE de la Côte-Nord et le Syndicat de la CSN réclament qu’une prime soit versée par le gouvernement aux éducatrices en CPE situés dans des régions éloignées, tout comme c’est le cas pour les éducatrices du milieu scolaire.

C’est une des solutions importantes proposées par le milieu, pour enrayer le problème de pénurie de main-d’œuvre et par le fait même, le manque de places en CPE sur la Côte-Nord. Rappelons que faute d’éducatrices, le CPE Sous le bon toit de Sept-Îles a dû annuler son projet de 79 nouvelles places qui devaient voir le jour cet automne.

« Ça fait partie des pistes de solution sur lesquelles le gouvernement et Mme Roy [ministre de la Famille] sont en réflexion », a indiqué la députée, avant de rappeler l’aide financière de 50 000 $ accordée par Québec au Regroupement des CPE de la Côte-Nord, pour la mise en place d’un système de remplacement d’éducatrices.

« On sort des sentiers battus avec des annonces comme ça. On applique des solutions qui viennent répondre aux particularités de nos milieux. »