La  Microbrasserie St-Pancrace et Boisaco finalistes aux Prix Eurêka

La première, basée à Baie-Comeau, s’est distinguée avec son système de séchoir à drêche qui lui permet de détourner une centaine de tonnes de résidus de l’enfouissement. Le second, de Sacré-Cœur, a attiré l’attention pour la mise en place d’un système électrique à panneaux solaires en mode hybride avec les génératrices à mazout. Ces deux entreprises sont finalistes aux prix Eurêka d’un Québec vert et prospère qui saluent pour une 3e année les initiatives innovantes pour une économie plus propre.

La Microbrasserie Saint-Pancrace est en lice avec les Constructions JKS Inc, partenaire et développeur de la technologie qui permet notamment de fournir du substrat à une champignonnière et de l’alimentation pour de la volaille.

Du côté de Boisaco, c’est Volts Énergies qui a agi à titre de développeur de la technologie qui améliore considérablement l’efficacité énergétique du camp forestier Valico, situé dans les Monts-Valin.

La remise des prix aura lieu le 28 septembre.